Doppel-Schreckmoment bei "Let's Dance": Nur kurz nach Mega-Performance passiert DAS!

Köln - Überschattet von zwei Schreckmomenten ist am Freitagabend die nächste Show von " Let's Dance " über die Bühne gegangen. Gleich zwei Paare mussten dabei die Segel streichen und das Format verlassen.

Beim gemeinsamen Contemporary gingen Valentin Lusin und Ann-Kathrin Bendixen plötzlich zu Boden. © Rolf Vennenbernd/dpa

Das nämlich deshalb, weil in der vergangenen Woche kein Tanzpaar von der Bildfläche verschwand.

So standen die verbliebenen Promis am Freitag ganz gewaltig unter Druck! Der zwang hingegen keinem Promi in die Knie, sondern vielmehr Profitänzer Valentin Lusin (37).

Während des Contemporary mit Influencerin Ann-Kathrin Bendixen (24) will der frisch gebackene Papa die leidenschaftliche Motorradfahrerin tragen und währenddessen zurücklaufen.

Doch der 37-Jährige stolpert, verliert das Gleichgewicht und reißt seine Tanzpartnerin mit zu Boden. Damit allerdings nicht genug... Nur Sekunden später verrutscht ihr bei einer Hebefigur das Oberteil.

Davon lassen sich beide aber überhaupt nicht aus dem Konzept bringen und ziehen eiskalt bis zum Ende der Performance durch. Der Lohn: 19 Punkte!