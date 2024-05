Nach Exit-Schock um Tony Bauer: "Let's Dance"-Fans attackieren RTL!

"Ich bin schockiert und komplett überfordert, so kurzfristig einzuspringen", gesteht die 24-jährige Weltenbummlerin, die seit einigen Jahren als "Affe auf Bike" mit ihrem Motorrad die Welt bereist, kurz darauf auf ihrem Instagram-Kanal.

Noch am selben Abend verkündete die Produktion via Social Media: "Das bedeutet für Ann-Kathrin, die eigentlich letzte Woche die Show verlassen musste: Sie ist wieder im Wettbewerb um den Titel 'Dancing Star' dabei."

Der 28-Jährige leidet an dem Kurzdarmsyndrom. Seit dem Kindesalter wird er über einen speziellen Rucksack mit allen lebensnotwendigen Nährstoffen versorgt. Jetzt fordert das knüppelharte Training seinen Tribut.

Wie RTL am Donnerstagabend auf dem offiziellen Instagram-Kanal der Tanzshow bekannt gab, verlässt der Comedian das Format auf eigenen Wunsch, um sein Leben nicht aufs Spiel zu setzen.

Ann-Kathrin Bendixen (24) alias "Affe auf Bike" kehrt als Nachrückerin auf die große RTL-Showbühne zurück. © Rolf Vennenbernd/dpa

"Wieso kann nicht einfach niemand rausfliegen? Das wäre nur fair gewesen, allen gegenüber. Klare Fehlentscheidung von RTL!", schreibt beispielsweise eine Userin in der Kommentarspalte unter dem entsprechenden Beitrag.

Eine andere Nutzerin ist derselben Meinung: "Anka ist ein liebes Mädchen, aber muss das sein? Gerade sie soll zwei Tänze in 24 Stunden oder weniger lernen. Besser wäre es gewesen, es wäre keiner gegangen."

Ann-Kathrin hatte in der Sendung von Beginn an einen schweren Stand. Seit der ersten Show wird die Blondine im Netz für ihre Darbietungen massiv angefeindet. Chef-Juror Joachim Llambi (59) brachte die 24-Jährige gar schon zum Weinen.

Allen Widrigkeiten zum Trotz kämpfte sich "Affe auf Bike" an der Seite von Titelverteidiger und Neu-Papa Valentin Lusin (37) bis in die achte Entscheidungsshow. Erst am vergangenen Freitag war für sie (vorerst) Endstation.