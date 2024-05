Gabriel Kelly gewinnt Let's Dance 2024: "Du sprichst mit deinem Körper!"

Gabriel Kelly (22) gewinnt die 17. Staffel von Let's Dance. Mit diesen Auftritten beeindruckte er Fans und Jury.

Von Patrick Richter

Köln - Mit "Kennste einen - kennste alle" war Gabriel Kelly (22), in lustiger Anspielung auf seine bekannte Familie in die 17. Staffel von "Let's Dance" gestartet. Was damals wohl nicht viele wussten: Dieser Mann kann richtig gut tanzen! Am Ende reckte der 22-Jährige verdient den Dancing Star Siegerpokal in die Höhe.

Ehrliche Freude für harte Arbeit: Dancing Star Gabriel Kelly (22) gemeinsam mit seiner Tanzpartnerin Malika Dzumaev (33). © Rolf Vennenbernd/dpa Gemeinsam mit seiner Profitanzpartnerin Malika Dzumaev (33) hatte Gabriel, der auch als Favorit in das große Finale der RTL-Show gegangen war den Titel geholt. Schon beim Jurytanz, einem Samba zu "Mas Que Nada" von Sergio Mendes feat. Black Eyed Peas zeigten die beiden erneut wie gut sie harmonieren. Zur Technik gab es ohnehin schon lange nichts mehr zu kritisieren. Von Jurorin Motsi Mabuse (43) gab es den treffenden Vergleich für den Musiker: "Du sprichst einfach mit deinem Körper!" Als Lieblingstanz zeigten beide dann einen Tango zu "Nothing Else Matters" von Metallica, und einen Freestyle mit dem Thema "Romeo und Julia". Wieder zwei absolut sehenswerte Auftritte, folgerichtig auch mit der Höchstpunktzahl belohnt. Let's Dance "Affe auf Bike" nach "Let's Dance"-Aus fassungslos: "Das ist gruselig" Einen hochverdienten zweiten Platz holte sich am Ende die RTL-Moderatorin Jana Wosnitza (30, NFL). Ihr Freestyle mit dem Thema Beyoncé war der Hingucker des Abends. Auf einem Trapez wurde sie am Ende sogar in den Himmel gehoben. Für den ganz großen Sprung zum Titel gemeinsam mit Vadim Garbuzov (37) reichte es am Ende allerdings nicht.

Der Kracher des Abends: RTL-Moderatorin Jana Wosnitza (30) beeindruckte mit ihrer Performance zu "Beyoncé" Jury und Publikum. Am Ende wurde sie Zweite. © Rolf Vennenbernd/dpa

Detlef Soost als "Man in Black": Juror Joachim Llambi sorgt für Lacher des Abends!

Coolness pur: Detlef Soost (53) als "Man in Black" gemeinsam mit Tanzpartnerin "Ekat" Leonova (37) © Rolf Vennenbernd/dpa Einen richtig coolen Auftritt zeigte auch wieder Hip-Hop Choreograf Detlef Soost. Bei seinem Freestyle zu "Men in Black" gemeinsam mit Ekaterina Leonova (37) war der 53-Jährige voll in seinem Element. Aber auch bei den Standard-Tänzen hatte er sich über die Staffel hinweg eindrucksvoll gesteigert. Das reichte immerhin zu Platz Drei. Dass es nicht immer leicht für ihn war, zeigte ein lustiger Einspieler aus dem Training. Bei den Walzer-Proben war Juror Joachim Llambi zu Gast, der Detlef direkt mal zeigen wollte, dass man mehr aus den unteren Körperregionen heraus tanzen muss. "Fass mal an!", lautete die forsche Ansage von Herrn Llambi an Detlef, er sollte mal Hand an seinen Hintern anlegen, um sich selbst davon zu überzeugen. Das Publikum war begeistert!

Bescheidenheit und harte Arbeit: Bühnenerfahrung größter Trumpf von Gabriel Kelly