Gerüchteküche läuft heiß: Diese Stars sollen für neue "Let's Dance"-Staffel zugesagt haben!

Köln - Die 18. Staffel der beliebten RTL-Tanzshow " Let's Dance " steht bereits in den Startlöchern - nun wurde auch der erste prominente Name enthüllt, der im kommenden Jahr übers Parkett fegen soll: Mit dabei ist offenbar keine Geringere als Schauspielerin Simone Thomalla (59)!

Simone Thomalla (59) soll bei der neuen Staffel "Let's Dance" dabei sein! Bestätigt wurde das Gerücht aber noch nicht. © Jörg Carstensen/dpa

Nach Informationen der Bild-Zeitung wird die 59-Jährige voraussichtlich ab Februar zusammen mit weiteren Promis ihr tänzerisches Talent unter Beweis stellen - und soll derzeit bereits voll in den Vorbereitungen auf ihren großen Auftritt stecken.

Die mutmaßliche Zusage von Thomalla sorgte dabei für eine kleine Überraschung, denn in der Vergangenheit hatte die Schauspielerin Anfragen von "Let's Dance" wiederholt terminbedingt absagen müssen, weil sie mit Dreharbeiten für ihre ZDF-Serie "Frühling" beschäftigt war, die in Bayrischzell und Umgebung stattfinden. Die RTL-Show wird hingegen in den Kölner MMC Studios aufgezeichnet.

Im kommenden Jahr scheint der Zeitpunkt für eine Teilnahme nun jedoch perfekt zu sein, was sicher auch Thomallas Tochter Sophia (35) freuen dürfte.

Die Moderatorin fegte im Jahr 2010 selbst übers Parkett und schnappte sich damals an der Seite von Tanzpartner Massimo Sinato (44) sogar die Krone - ob Mama Simone da mithalten kann?

Doch nicht nur die Schauspielerin soll in der neuen Staffel mit von der Partie sein!