"Gibt verschiedene Kriterien": Darauf achtet die "Let's Dance"-Jury ganz genau

Jorge González (57, l.), Motsi Mabuse (42) und Joachim Llambi (59, r.) gehören bei "Let's Dance" fast schon zum Inventar. © Andreas Renz/Getty/POOL/dpa

Chef-Kritiker Joachim Llambi sieht das ganz anders! Der 59-Jährige, der bei Profis wie Promis gleichermaßen für seine harten Worte gefürchtet ist, meint: "Was vor Jahren war und was am Anfang der Staffel war, ist für die Punktevergabe am heutigen Abend egal."

Bei ihm komme es also insbesondere auf das an, was er während der jeweiligen Show von den Tänzerinnen und Tänzern sieht. Für Llambi ist es damit jede Woche ein Vergleich zwischen den Paaren: "Wer ist heute gut? Wer ist heute mittel-gut? Und wer ist vielleicht nicht so gut?"

Zudem verteidigt der 59-Jährige seine manchmal etwas zu harten Worte und meint: "Man sieht nicht alles im Fernsehen, so wie wir es in der Jury sehen! Am Pult sehen wir die Performance, so wie sie ist - ohne Kameraschnitte." Beim Publikum sei das natürlich anders: "Der Regisseur gibt die Bilder vor."

Und Jorge? Der freut sich einfach, dass jedes Jurymitglied seine eigene Meinung vertritt. "Wir sind drei verschiedene Menschen mit drei verschiedenen Meinungen - zum Glück! Wir sagen das, was wir denken und das ist auch gut so."