Großer Ärger um ihren Namen: Jetzt platzt "Let's Dance"-Star Paola Maria der Kragen

Köln - Bei " Let's Dance " steht Paola Maria bereits in Runde drei. Abseits des Parketts sorgen Ungereimtheiten um ihren Namen für Verwirrung. Jetzt folgte eine deutliche Klarstellung seitens der 31-Jährigen!

"Es ist schon echt belastend, wenn man egal wo mit dem Nachnamen von seinem Ex-Mann angesprochen wird, weil ich das natürlich mit etwas verbinde, einem Kapitel in meinem Leben, das für mich abgeschlossen ist", stellte Paola Maria klar.

Wie die Mutter zweier Söhne in ihrer Story weiter ausführte, gehe es dabei vor allem um den Fakt, dass sie "nie den Namen Koslowski von meinem Ex-Mann angenommen" habe. Ihre bisherigen Versuche, derlei Einträge zu ändern, seien bis dato aber immer wieder gescheitert.

Ihre aufregende "Let's Dance"-Reise bestreitet die bekannte YouTuberin an der Seite von Profitänzer Massimo Sinató (44). © Rolf Vennenbernd/dpa

Der offizielle Familienname der attraktiven YouTuberin lautet in Wahrheit eigentlich "Ingoglia". Einen anderen habe sie in ihrem Leben noch nie getragen. Mit dem Posting will die 31-Jährige diese "Lüge" jetzt ein für alle Mal aus der Welt schaffen.

Insgesamt fünf Jahre lang waren Paola Maria und Sascha miteinander verheiratet. In dieser Zeit bekamen die beiden zwei Söhne. Im Februar 2022 gaben sie schließlich ihre Trennung bekannt. Ein Jahr später folgte die Scheidung.

Bereits im Jahr 2013 startete Paola Maria ihre Internet-Karriere. Auf ihrem Kanal YouTube-Kanal "Paola Maria" beschäftigt sich die Wahl-Kölnerin vorrangig mit Themen rund um Fashion, Beauty und Lifestyle und begeistert damit rund 1,7 Millionen Abonnenten.

Ob ihr Abstecher auf die Tanzfläche noch eine Runde weitergeht, entscheidet sich in der dritten regulären "Let's Dance"-Show am Freitag, ab 20.15 Uhr, bei RTL oder parallel im Stream bei RTL+.