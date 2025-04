26.04.2025 08:18 1.255 "Let's Dance": Damen-Duo bringt Jury zum Beben! Für eine Promi-Lady hat es sich ausgetanzt

Sängerin Jeanette Biedermann muss ihre Koffer bei "Let's Dance" packen. Für sie riefen in der achten Liveshow am Freitagabend die wenigsten TV-Zuschauer an.

Von Jonas Reihl

Köln - Nach der Oster-Pause hat "Let's Dance" am Freitagabend sein Comeback gefeiert - und wie! Während zwei Promi-Damen die Jury mit einem heißen Tango in Schnappatmung versetzten, ist der Traum vom Titel für eine Lady vorbei. Für Jeanette Biedermann (45) und Vadim Garbuzov (37) hat es sich ausgetanzt: Sie erhielten am Freitagabend die wenigsten Anrufer der Zuschauerinnen und Zuschauer. © RTL / Stefan Gregorowius Für Jeanette Biedermann (45) hat es sich nämlich ausgetanzt! Die Sängerin musste nicht nur von der Jury harte Kritik einstecken, sondern bekam auch noch die wenigsten Anrufe der Zuschauerinnen sowie Zuschauer - und musste ihre Koffer packen. Zum Verhängnis wurde der 45-Jährigen dabei der Partnertausch, der traditionell nach Ostern ansteht. Denn: Erstmals in dieser Staffel mussten die Kandidatinnen und Kandidaten zwei Tänze aufs Parkett zaubern - einen mit ihren gewohnten Coaches und einen mit neuem Profi an der Seite. Insbesondere Jeanettes erster Tanz, eine Rumba mit Sergiu Maruster (32), kam bei der Jury nicht gut an und sahnte nur magere 18 Punkte ab. An der Seite ihres gewohnten Partners Vadium Garbuzov (37) gab die Sängerin dann zwar nochmal alles, am Ende reichte es aber nicht für ein Weiterkommen - auch, wenn sich die 45-Jährige selbst von einer Mega-Panne nicht aus dem Konzept hat bringen lassen. Let's Dance Abrechnung mit RTL und Jury: Ex-"Let's Dance"-Star platzt der Kragen "Ich habe alles zerrissen unter meinem Rock. Mir ist sogar die Strumpfhose geplatzt", gestand Jeanette nach dem flotten Paso Doble. Renata Lusin (37) und Marie Mouroum (32, r.) brachten die MMC-Studios in Köln mit ihremheißen Tango zum Beben. © RTL / Stefan Gregorowius Marie Mouroum und Renata Lusin bringen die Halle zum Kochen Die "Let's Dance"-Jury war nach dem Auftritt des Damen-Duos komplett aus dem Häuschen. © RTL / Stefan Gregorowius Für Stuntfrau Marie Mouroum (32) hätte der Abend hingegen kaum besser laufen können. Die 32-jährige, die eigentlich mit Alexandru Ionel (30) auf Punktejagd geht, bekam ganz überraschend Renata Lusin (37) an die Seite gestellt und war Feuer und Flamme: "Besser geht es nicht! Mit einer Frau zu tanzen, ist etwas ganz anderes", so Marie. Das zeigte sich dann auch auf dem gebohnerten Tanzparkett. Gemeinsam ließen Marie und Renata die Halle beben - Beinah-Knutscher mitten auf der Bühne inklusive! Let's Dance Leise Kritik an Neubauer? Profi Valentin Lusin reflektiert sein "Let's Dance"-Aus! Das sorgte auch bei der Jury für Jubelstürme. Während Motsi Mabuse (44) insbesondere die Verbindung zwischen den beiden Damen hervorhob, freute sich Jorge González (57): "Ihr habt uns gezeigt, dass hier alles möglich ist!" Weil dann selbst Chefkritiker Joachim Llambi (60) kaum etwas an dem Tango auszusetzen hatte, hagelte es folgerichtig stolze 27 Punkte. Bei ihrem zweiten Auftritt mit ihrem Stamm-Partner Alexandru an der Seite sahnte Marie dann später sogar noch 30 Punkte ab - und krönte sich damit zur Tagesgewinnerin.

