Irre "Let's Dance"-Beichte: Füße von Komikerin stellen RTL-Produktion vor Problem!

Köln - Am Freitag (1. März) geht es bei " Let's Dance " erstmals um die Wurst. Auch Maria Clara Groppler (24) will die Jury von ihren Tanzkünsten überzeugen. Zuvor stellte sie die Produktion jedoch vor eine ungeahnte Herausforderung!

Wie sie mit ihrer neuen Fuß-Bereifung zurechtkommt, wird sich am Freitagabend zeigen. Gemeinsam mit Profi Tatarkin wird Groppler dann einen Cha-Cha-Cha zu "How Will I Know" von Whitney Houston (†48) zum Besten geben.

Zum Auftakt vor acht Tagen hatte die Comedienne von der Fachjury rund um Joachim Llambi (59), Motsi Mabuse (42) und Jorge Gonzalez (56) immerhin 16 Punkte einheimsen können. Das bedeutete die dritthöchste Wertung des Abends. Im Hinblick auf ihren Auftritt in der ersten regulären Liveshow versprach Maria einen Cha-Cha-Cha der "wild, hot und sexy" ist.

