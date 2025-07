Pikante Beichte ihres Ex-Partners: "Let's Dance"-Star Christina Hänni flippt im Netz aus

Köln - Evgeny Vinokurov (34) präsentiert sich im Netz derzeit so offen wie nie. Mit seiner jüngsten Offenbarung hat sich der " Let's Dance "-Star jetzt allerdings den Zorn von Kollegin Christina Hänni zugezogen. Die 35-Jährige findet deutliche Worte!

In seinem Statement betont der gebürtige Russe, dass er sich damals aus Loyalität entschieden habe, seine Tanzpartnerin nicht zu wechseln. Im Sinne seiner sportlichen Weiterentwicklung sei das nicht gewesen. Heute bereut er, es nicht wenigstens mal versucht zu haben.

Obwohl der RTL -Star Christinas Namen mit keiner einzigen Silbe erwähnt, scheint er mit dieser Äußerung einen wunden Punkt bei der Ehefrau von Ex-" DSDS "-Sieger Luca Hänni (30) getroffen zu haben. Aber warum?

In einem aktuellen Instagram-Post packt der Profitänzer unverblümt über drei Dinge aus, die er in seinem Leben bereut. Unter anderem schreibt er: "Ich hätte früher den Mut haben sollen, meine Tanzpartnerin zu wechseln."

Evgeny war über zwölf Jahre lang mit Tanzkollegin Christina Hänni (35, früher Luft) liiert. © Instagram/christina.haenni (Screenshot)

Obwohl Evgeny deutlich macht, dass dieser Vorwurf vor allem an sich selbst und nicht gegen die andere Person gerichtet sei, fühlt sich Christina davon angesprochen. Für die Mutter einer einjährigen Tochter steht fest, dass sich der Post auf sie bezieht.

Entsprechend scharfzüngig fällt auch ihre Reaktion aus. Sie kommentiert den Beitrag mit den Worten: "Wow … Hätte man sich auch sparen können. Aber gut, das hier zu erfahren. 13 gemeinsame Jahre waren anscheinend nicht ausreichend." Rumms!

Doch damit nicht genug! In ihrer Instagram-Story erinnert Christina daran, dass sie und ihr Ex "beide Kollegen in einer Show" seien. "Da sollte man nicht noch nachtreten und sich übereinanderstellen", stellt die Brünette unmissverständlich klar.

Abschließend holt die Profitänzerin noch zu einem allgemeinen Rundumschlag aus und betont: "Ich hab's satt, dass über mich gesprochen wird im negativen Sinne." Bisher habe sie sich immer zurückgehalten. "Es reicht!", stellt sie klar: "Strich drunter! Ich bin durch damit."