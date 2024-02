Kann Stefano Zarrella bei "Let's Dance" überzeugen? Das denkt Bruder Giovanni

Köln - Sie sind ein Herz und eine Seele: Giovanni (45) und Stefano Zarrella (33). Letzterer tritt bei "Let's Dance" bald in Giovannis tänzerische Fußstapfen. Doch was sagt der große Bruder dazu?

Stefano (33, l.) und Giovanni Zarrella (45) sind auch abseits des Tanzparketts ein Herz und eine Seele. © Bildmontage: Henning Kaiser/dpa, Instagram/stefanozarrella

In wenigen Wochen ist es wieder so weit und RTL schickt 14 Promis gemeinsam mit echten Tanz-Profis aufs heiße Parkett. Und in diesem Jahr dürfen sich die Fans wieder über einen echten "Zarrella" in der beliebten Show freuen!

Denn nach Giovannis Teilnahme im Jahr 2017 darf nun Stefano beweisen, was tänzerisch so alles in ihm steckt. Und die Fußstapfen sind groß: Immerhin schaffte es Giovanni bis ins Halbfinale.

Der heute 45-Jährige weiß also, worauf es ankommt in der Show! "Stefano wird das super machen", sagte der Sänger nun gegenüber Promiflash.

Warum? Dafür liefert Giovanni gleich zig Argumente: "Er ist sehr diszipliniert, sehr fleißig, ist ein Sympathieträger und er kann sich unglaublich gut bewegen."

Der Musiker ist davon überzeugt, dass sein Bruder "einen tollen Job machen" wird.