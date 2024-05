Let's Dance: Diese Tänze performen die Finalisten!

Kämpfen um den diesjährigen Titel bei Let's Dance (v.l.n.r.): Gabriel Kelly (22) & Malika Dzumaev (33), "Ekat" Leonova (37) & Detlef Soost (53) und Jana Wosnitza (30) und Vadim Garbuzov (37). © RTL / Stefan Gregorowius

Die größten Chancen auf den Titel werden aktuell Gabriel Kelly zugerechnet. Mit seiner Tanzpartnerin Malika Dzumaev (33) hat er in der aktuellen Staffel schon oft beeindruckt.

Im Finale werden die beiden als Jurytanz einen Samba zu "Mas Que Nada" von Sergio Mendes feat. Black Eyed Peas, als Lieblingstanz einen Tango zu "Nothing Else Matters" von Metallica, und einen Freestyle mit dem Thema "Romeo und Julia" performen.

Kellys härtester Konkurrent auf den Titel ist Detlef Soost. Gemeinsam mit Ekaterina Leonova (37) tanzt er einen langsamen Walzer zu "What A Wonderful World" von Louis Armstrong, einen Samba zu "Tum Takketà" von Luca D und Alessandro Olivato und einen Freestyle zum Thema "Men in Black".

Ebenfalls Hoffnungen auf den Gewinn der Staffel darf sich Finalistin Jana Wosnitza machen. Die RTL-Moderatorin geht gemeinsam mit Vadim Garbuzov (37) aufs Parkett.

Tanzen werden die beiden eine Rumba zu "Eres Todo En Mi" von Ana Gabriel, einen Quickstep zu "I Want You To Want Me" von Letters To Chloe und der Freestyle wird ein Mix von "Beyoncé" sein.