"Let's Dance"-Fans schauen in die Röhre: Warum es heute keine Live-Show gibt

Die "Let's Dance"-Jury um Jorge Gonzalez (55, l.), Motsi Mabuse (41) und Joachim Llambi (58) sowie Moderator Daniel Hartwich (44) haben an Karfreitag frei. © RTL / Stefan Gregorowius

Freitagabend 20.15 Uhr: Eingefleischte "Let's Dance"-Fans haben sich diese Zeit im Kopf eingespeichert. Denn dort läuft bis Ende Mai noch die 16. Staffel der beliebten Tanzshow.

Doch am heutigen Freitagabend müssen die Zuschauer ganz stark sein. Wegen Karfreitag gibt es keine Live-Show zu sehen. Aber warum eigentlich?

Da der Karfreitag ein sogenannter stiller Feiertag ist, herrscht in ganz Deutschland ein allgemeines Tanzverbot. Wie streng die Regel ausgelegt wird, entscheiden die einzelnen Bundesländer jedoch selbst. Aber vor allem Bayern und Nordrhein-Westfalen sind in dieser Hinsicht rigoros.

Denn an dem Tag gilt es, Rücksicht auf die Religion anderer zu nehmen. Denn der Karfreitag gilt in der christlichen Religion als der Tag, an dem Jesus Christus am Kreuz gestorben ist.

So ganz müssen die Zuschauer aber nicht in die Röhre schauen. Am heutigen Freitagabend zeigt RTL ein "Let's Dance"-Special. Wie gewohnt um 20.15 Uhr.