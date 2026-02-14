"Let's Dance": Mit diesem Geschlecht wird Nessi Borck übers Parkett schweben
Köln - Vanessa Borck, bekannt als Nessi, gehört zum Cast der 19. Staffel von "Let's Dance". Die beliebte RTL-Tanzshow startet am 27. Februar. Bislang war unklar, ob die 29-Jährige mit einer Frau oder einem Mann das Tanzbein schwingen wird, doch jetzt ist eine Entscheidung gefallen.
"Jetzt ist es raus: Vanessa wird mit einer FRAU tanzen und wir lieben diese Kombi jetzt schon", lässt die Show auf ihrem Instagram-Kanal verlauten.
Und auch die Influencerin selbst meldet sich zu Wort: "Ich bin ja 1,79 Meter groß, deshalb denke ich, dass meine Tanzpartnerin auch größer sein könnte, damit da nicht so eine große Differenz ist", so die 29-jährige Berlinerin.
"Ich hoffe, dass die Chemie stimmt, denn dann können wir am besten etwas fühlen zusammen", führt Vanessa aus.
"Zwei Frauen können genauso tanzen, fühlen, flirten und eine Geschichte erzählen", macht die Autorin gegenüber "BILD" zudem klar.
Durch ihre Sexualität fühle sie sich Frauen einfach näher. Zudem habe Tanzen ja auch viel mit Gefühl zu tun und auch mit Flirten. Was sie mit einem Mann dann gar nicht so ausleben könne. Trotz alledem wolle sie ihre Sexualität nicht in den Vordergrund stellen.
Für "Let's Dance": Vanessa Borck zieht von Berlin nach Köln
Was viele nicht wissen: Vanessa, die durch den YouTube-Kanal "Couple On Tour", den sie gemeinsam mit ihrer damaligen Ehefrau Ina (29) führte, bekannt geworden ist, leidet an ADHS.
"Beim Tanzen wird mein Kopf still. Diese vielen offenen Tabs sind plötzlich weg. Ich bin komplett im Moment", erzählt die 29-Jährige, für die Tanzen wie eine Therapie sei.
Um sich voll und ganz auf den Auftritt bei "Let's Dance" konzentrieren zu können, geht sie einen besonderen Schritt. Denn für die gesamte Zeit zieht sie von Berlin nach Köln. Ebenfalls dabei: ihre kleine Tochter.
"Mir ist wichtig, ihr vorzuleben, dass man für seine Träume losgehen darf – auch wenn es anstrengend ist", verdeutlicht Vanessa, die so weit wie möglich kommen will.
"Wenn ich mir etwas wünschen dürfte, würde ich gerne bis zum Magic Moment kommen. Jedes Mal, wenn ich daran denke, bekomme ich Gänsehaut und Tränen in die Augen", so die 29-Jährige, die abschließend verrät, dass die inzwischen wieder bereit für eine neue Liebe sei.
