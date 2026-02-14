"Let's Dance": Mit diesem Geschlecht wird Nessi Borck übers Parkett schweben

Köln - Vanessa Borck, bekannt als Nessi, gehört zum Cast der 19. Staffel von " Let's Dance ". Die beliebte RTL -Tanzshow startet am 27. Februar. Bislang war unklar, ob die 29-Jährige mit einer Frau oder einem Mann das Tanzbein schwingen wird, doch jetzt ist eine Entscheidung gefallen.

Vanessa Borck (29), genannt Nessi, tanzt bei "Let's Dance" mit einer Frau. © RTL / Jörn Strojny

"Jetzt ist es raus: Vanessa wird mit einer FRAU tanzen und wir lieben diese Kombi jetzt schon", lässt die Show auf ihrem Instagram-Kanal verlauten.

Und auch die Influencerin selbst meldet sich zu Wort: "Ich bin ja 1,79 Meter groß, deshalb denke ich, dass meine Tanzpartnerin auch größer sein könnte, damit da nicht so eine große Differenz ist", so die 29-jährige Berlinerin.

"Ich hoffe, dass die Chemie stimmt, denn dann können wir am besten etwas fühlen zusammen", führt Vanessa aus.

"Zwei Frauen können genauso tanzen, fühlen, flirten und eine Geschichte erzählen", macht die Autorin gegenüber "BILD" zudem klar.

Durch ihre Sexualität fühle sie sich Frauen einfach näher. Zudem habe Tanzen ja auch viel mit Gefühl zu tun und auch mit Flirten. Was sie mit einem Mann dann gar nicht so ausleben könne. Trotz alledem wolle sie ihre Sexualität nicht in den Vordergrund stellen.