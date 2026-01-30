Neue Moderation bei "Let's Dance": Laura Wontorra übernimmt für Victoria Swarovski

Seit 2018 steht Victoria Swarovski (32) bei "Let's Dance" als Moderatorin vor der Kamera, nun wird die 32-Jährige jedoch durch Laura Wontorra (36) ersetzt.

Von Laura Miemczyk

Überraschende Ankündigung: Seit 2018 steht Victoria Swarovski (32) bei "Let's Dance" als Moderatorin vor der Kamera, nun wird die 32-Jährige jedoch durch Laura Wontorra (36) ersetzt.

Laura Wontorra (36) wird am 15. Mai zum ersten Mal "Let's Dance" moderieren.
Laura Wontorra (36) wird am 15. Mai zum ersten Mal "Let's Dance" moderieren.  © Rolf Vennenbernd/dpa

Das verkündete RTL in dieser Woche ganz offiziell, wobei der Kölner Sender aber betonte, dass es sich bei der "Übernahme" lediglich um eine Vertretung durch die Tochter von Sportkommentator Jörg Wontorra (77) handelt.

So führt am Freitag, den 15. Mai, nicht die Swarovski-Erbin, sondern eben Laura Wontorra an der Seite von Daniel Hartwich (47) durch den Abend.

Grund für den kurzzeitigen Moderatorinnen-Wechsel ist Victorias ESC-Job, die 32-Jährige wird nämlich am 16. Mai den diesjährigen Eurovision Song Contest in Wien moderieren und bekommt den Abend vorher "'Let's Dance'-frei", um sich bestens auf die Aufgabe konzentrieren zu können, so RTL.

Eine Woche später geht im Kölner Tanzstudio dann alles wieder seinen gewohnten Gang - mit der Österreicherin und Hartwich als Moderatoren-Duo.

Seit 2018 moderiert Victoria Swarovski (32) "Let's Dance" an der Seite von Daniel Hartwich (47). Der 47-Jährige hat den Job bereits seit 2010 inne.
Seit 2018 moderiert Victoria Swarovski (32) "Let's Dance" an der Seite von Daniel Hartwich (47). Der 47-Jährige hat den Job bereits seit 2010 inne.  © Rolf Vennenbernd/dpa

Neue Staffel "Let's Dance" startet am 27. Februar

Startschuss für die 19. Staffel der beliebten Tanzshow ist der 27. Februar um 20.15 Uhr live bei RTL oder im Stream bei RTL+.

Dann erfahren Fans bei der Kennenlernshow, welche Tanzpaare - bestehend aus Promis und Profis - in diesem Jahr gemeinsam auf dem Parkett stehen werden.

Titelfoto: Bildmontage: Rolf Vennenbernd/dpa

