"Let's Dance"-Star bestätigt Teil-Ausfall auf der Tour: Das steckt hinter der Absage!

Im Rahmen der traditionellen Tournee durch die gesamte Republik - inklusive Abstecher in die Schweiz - haben die Fans des RTL-Formats immer wieder die Chance, ihren Parkett- und Jury-Idolen in der Nähe des eigenen Wohnorts ganz nah zu sein.

Die Finalisten der regulären Staffel sind in der Regel immer mit dabei: In diesem Jahr können sich die Zuschauer demnach auf "Dancing Star" Gabriel Kelly (22) sowie Jana Wosnitza (30, Platz 2) und Detlef Soost (53, Platz 3) freuen.

Für die "Let's Dance"-Fans in Hamburg und Berlin gibt es allerdings schlechte Nachrichten. Wie die 30-Jährige via Instagram erklärte, wird sie die Termine in der Elbmetropole (8./.9. November) und in der Hauptstadt (10. November) sausen lassen müssen.

Eine Begründung für ihre Entscheidung lieferte die Kölnerin gleich mit: "'Let's Dance' hat für mich immer einen Platz in meinem Herzen, aber in erster Linie bin ich Sportmoderatorin, und das hat für mich immer Priorität", stellte Wosnitza klar.