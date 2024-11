"Let's Dance"-Stars "Ekat" und Renata machen Fans wild

Sorgen bei ihren Fans auf Instagram regelmäßig für Schnappatmung: die "Let's Dance"-Profis Renata Lusin (37, l.) und Ekaterina Leonova (37). © Instagram/ekatleonova; renata_lusin (Screenshots)

Aktuell befinden sich "Ekat" und Renata nämlich auf der offiziellen "Let's Dance"-Livetour. Bei ihrem Auftritt in Stuttgart posierten die beiden Tanz-Ladys backstage für ein pikantes Foto.

Die beiden Frauen trugen darauf blaue Korsetts, die an Dessous erinnern. Dazu gab's perfekt sitzende Frisuren und passendes Make-up.

"Zwei mit 37. Aber in der Seele sind wir gerade volljährig geworden", schrieb Ekaterina unter den Schnappschuss. Das hat einen Hintergrund: Die beiden Tänzerinnen kennen sich nämlich nicht erst seit ihren Engagements bei "Let's Dance".

Denn: Renata und Ekat haben schon vor ihrer Karriere an professionellen Tanz-Turnieren und an Trainingslagern teilgenommen. Diese liegen teilweise über zehn Jahre zurück.

Doch wie lange genau sich die beiden russischstämmigen Tänzerinnen genau kennen, wollten sie ihren Fans noch nicht verraten. "Die Auflösung kommt", so Renata noch augenzwinkernd in die Kommentare und deutete damit an, dass es nicht der letzte gemeinsame Schnappschuss sein wird.