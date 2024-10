Darum tragen die "Let's Dance" Zwillinge den gleichen Vornamen

Vor wenigen Wochen wurden Patricija Ionel (29) und Alexandru Ionel (30) Eltern von Zwillingen. © Fotomontage: Instagram/bellatricija

Der Junge heiße Elison Amory und das Mädchen Melody Amory, verkündeten die Ionels am Wochenende auf Instagram. Dazu veröffentlichten sie ein Foto von ihrem (ersten?) Baby-Shooting, auf dem Patricija und Alex die Kinder überglücklich und ganz in Weiß gekleidet in den Händen halten.

Beide Namen hätten auch eine besondere Bedeutung für das Paar.



Elison, weil der Name dieselben Buchstaben enthalte wie der seines älteren Bruders Noelis, erklärten die beiden in einem Post. "Und so haben die beiden Brüder eine besondere Verbindung."

Auch der Nachname Ionel finde sich in Noelis wie auch Elison wieder, was die Einheit ihrer inzwischen fünfköpfigen Familie symbolisiere.



Melody sei ein wunderschöner, klangvoller Name, "der perfekt zu unserer künstlerischen Familie passt und die Musik in unserem Leben widerspiegelt".



Der gemeinsame Zweitname der Zwillinge - Amory - unterstreiche die enge Bindung der kleinen Geschwister.