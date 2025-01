"Let's Dance" startet bald: Diese Promi-Tochter soll dabei sein!

Köln - In wenigen Wochen heißt es schon wieder: " Let's Dance "! Wer in diesem Jahr über das Parkett fegen wird, ist noch nicht bekannt. Gerüchten zufolge soll aber diese Promi-Tochter mit von der Partie sein!

Marie Reim (24, Foto) ist die Tochter von Schlager-Queen Michelle (52) und deren Ex-Mann Matthias Reim (67). © Bildmontage: Instagram/mariereim_official (Screenshots)

Tritt sie in die Fußstapfen ihrer Mama? Laut "schlagerprofis.de" gehört Marie Reim zum Cast der diesjährigen Staffel. Die 24-Jährige ist die Tochter von Schlager-Queen Michelle (52, "Wer Liebe lebt") und deren Ex-Mann Matthias Reim (67, "Verdammt, ich lieb dich").

Ebenso wie ihre berühmten Eltern arbeitet auch die attraktive Blondine seit einiger Zeit an einer erfolgreichen Karriere in derselben Branche. Am 3. Januar erschien ihr neues Album "Sternzeichen Liebe".

Offiziell bestätigt hat RTL bislang nichts. Zum jetzigen Zeitpunkt steht noch nicht einmal fest, welche Profitänzer in der kommenden Staffel an den Start gehen werden. Ein altes Interview von Marie könnte jedoch einen weiteren Hinweis auf ihren Einsatz beinhalten.