Mit Baby backstage: So meistern Renata und Valentin Lusin ihren Tanzarbeitstag mit Kind

"Das ist so nicht selbstverständlich und wir schätzen es sehr", richtete die 37-jährige einen Dank an "Oma und Opa" von Stella.

Ansonsten sei sie jedoch froh, trotz ihrer Rückkehr aufs Tanzparkett keinen Moment mit ihrer Tochter zu verpassen. "Sie gibt mir so viel Energie und Power. Und meine Leidenschaft könnte ich nicht ohne so tolle Unterstützung eingehen."

Während der "Let's Dance"-Tour genießt Renata immer wieder Momente mit ihrer kleinen Tochter, in ihrer Instagram-Story teilte die Tänzerin jüngst einen niedlichen Clip, in dem sie Stella auf dem Schoß hat.

Mama hat (noch) die Krone auf: Töchterchen Stella hat backstage schon mal ihren eigenen Kopf und hält sich nicht immer an die Stillzeiten. © Screenshot: Instagram/renata_lusin

Mittlerweile ist die "Let's Dance"-Tour in vollem Gange. Nach dem ersten Stopp in München ist das Ensemble am Dienstag in Mannheim, bevor es über Oberhausen weiter nach Berlin geht - und das war erst der Anfang. Insgesamt absolvieren Renata und Valentin also jede Menge Auftritte.

Nach ihrem erfolgreichen Comeback in München waren bei Renata Lusin schon Tränen geflossen. "Mein Gott, bin ich emotional geworden, das hat so viel Spaß gemacht. Es ist so schön, auf dem Parkett zu sein. Was für eine Energie, unfassbar", sagte Renata sichtlich bewegt.

Gemeinsam mit Mann Valentin und Töchterchen Stella hat Renata nun den perfekten Mix aus Arbeit und Familie.