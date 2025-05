Nach Tränen-Aus bei "Let's Dance": Das denkt SelfieSandra über ihren Rauswurf

Der Influencerin und Podcasterin war nach der Entscheidung nicht nach Lachen zumute. © Thomas Banneyer/dpa

"Und Zsolt – was für ein Geschenk, dich an meiner Seite gehabt zu haben. Du hast von der ersten Sekunde an mich geglaubt." Gemeinsam kämpften die zwei gegen sämtliche Vorurteile an und sorgten für einige denkwürdige Momente auf dem RTL-Parkett.

Dem gebürtigen Rumänen sei es ihr zufolge auch zu verdanken, dass sie phasenweise nicht in Selbstzweifeln untergegangen, sondern sich immer wieder aufgerafft habe und an der nächsten Choreo zu arbeiten. "Danke für alles. Das war eine Reise, die ich nie vergessen werde."

Ans Tanzen möchte die Bielefelderin in den nächsten Wochen aber erstmal nicht denken. Stattdessen will sie auf Mallorca die Seele baumeln lassen und Abstand zu den frischen Eindrücken bei "Let's Dance" gewinnen.

"Morgen geht es nach Mallorca, ich habe mein Leben zurück. Ihr wisst, ich liebe mein Leben und ich bin sehr froh, dass ich das zurück habe", haute sie unmittelbar nach dem bitteren Show-Aus in die Tasten.

Die große Entscheidung zum "Dancing Star 2025" am kommenden Freitag (23. Mai) lässt sich die Halbfinalistin aber wahrscheinlich nicht entgehen.