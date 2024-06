Paukenschlag bei "Let's Dance"! RTL holt Tanzlegende zurück: "Es kribbelt überall!"

Die beiden Ex-Partner Paul Lorenz (37) und Ekaterina Leonova (37) sorgten bei der Profi-Challenge für jede Menge heiße Momente. © RTL/Stefan Gregorowius

Neben Renata werden noch 15 weitere Profis mit auf Tour gehen. Ihr Ehemann Valentin (37) ist natürlich auch wieder mit von der Partie. Auch die drei Final-Promis sind definitiv mit dabei.

Demnach werden nicht nur die beiden "Dancing Stars 2024" Gabriel Kelly (22) und Malika Dzumaev (33) noch einmal ihr Können unter Beweis stellen, sondern auch "Vizemeisterin" Jana Wosnitza (30) und Vadim Garbuzov (37) sowie Detlef Soost (53) mit Ekaterina Leonova (37).

Letztere gerät vor allem durch ihr Liebeswirrwarr immer wieder in die Schlagzeilen. Zuletzt sorgte die gebürtige Russin im Rahmen der Profi-Challenge für Aufsehen, weil sie ihrem Tanzpartner und Ex-Freund Paul Lorenz plötzlich live ihre Liebe gestand.

Ebenfalls über das Parkett fegen werden:

Zsolt Sandor Cseke (36)

Anastasia Stan (26) und ihr Verlobter Sergiu Maruster (31)

Kathrin Menzinger (35)

Alexandru Ionel (29)

Katja Kalugina (31)

Mika Tatarkin (26)

Mariia Maksina (27)

Evgeny Vinokurov (33)

Marta Arndt (34)

Paul Lorenz (37)

Daniel Hartwich (45) moderiert die Show. Los geht's am 29. Oktober in Riesa. Das große Finale der Tour steigt dann am 28. November in Zürich (Schweiz).