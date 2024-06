Nach Live-Liebesgeständnis bei "Let's Dance": Das denkt Ekaterina Leonova über Ex-Freund Paul

Köln - Mit einem emotionalen Auftritt sorgten Ekaterina Leonova (37) und Ex-Freund Paul Lorenz (37) am Freitag für jede Menge Romantik bei der Profi-Challenge von " Let's Dance ". Am Ende schockte Ekat sogar mit einem Liebesgeständnis .

Dort schreibt sie: "Vielleicht können einige von euch unsere Emotionen falsch interpretieren, aber unsere erste Liebe hat sich einfach in eine enge Freundschaft verwandelt und das ist etwas ganz Besonderes."

Kein Wunder also, dass die Fans der 37-Jährigen sich fragen, ob die einstigen Turteltauben etwa ein Comeback miteinander versuchen.

Mit ihrem Auftritt vertanzten Paul Lorenz (37) und Ekaterina Leonova (37) ihre turbulente Beziehung. © RTL/Stefan Gregorowius

"So vieles wurde damals nicht ausgesprochen und falsch verstanden, so viel musste neu verarbeitet und abgeschlossen werden", meint Ekat.

Umso schöner also, dass die gebürtige Russin und ihr Ex-Freund am Freitag das erste Mal seit zehn Jahren wieder zusammen auf dem Tanzparkett stehen, ihre turbulente Beziehung verarbeiten und sich an die gemeinsame Zeit erinnern konnten.

Zumal Paul inzwischen nicht nur fest vergeben, sondern auch Vater einer "kleinen süßen Prinzessin" ist, wie die Tänzerin verrät. Von Missgunst ist dabei nichts zu spüren. "Ich freue mich so sehr, ihn so glücklich zu sehen. Er hat es definitiv verdient", betont Ekat.

Eine weitere Dekade ohne Kontakt zueinander soll es indes nicht geben. "Wir werden für immer füreinander da sein und uns gegenseitig unterstützen", verspricht die 37-Jährige zum Abschluss.