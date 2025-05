Muss sie bei "Let's Dance" aufgeben? SelfieSandra teilt beunruhigende Worte im Netz

Influencerin SelfieSandra (25) zählt zu den letzten fünf Promis der diesjährigen "Let's Dance"-Staffel. © Rolf Vennenbernd/dpa

Schon am Mittwoch hatte die Influencerin, die eigentlich Sandra Safiulov heißt, ihre Fans in Aufruhr versetzt. "Ich bin im Hotel angekommen, habe erstmal vier Stunden gepennt. Mir geht es immer noch nicht gut. Das ist unglaublich", ächzte sie in ihrer Instagram-Story.

Anschließend erklärte sie, das Training nur "mit Ach und Krach überstanden" zu haben. Ihr Plan: "Jetzt muss ich irgendwie bis morgen gesund werden!" Und weiter: "Alles kostet einfach so viel Kraft, das ist das Letzte, womit ich gerechnet hätte."

Doch anstatt besser, wurde es noch schlimmer. Am Donnerstag meldete sich die Netz-Bekanntheit erneut in ihrer Story zu Wort - diesmal direkt aus der Arztpraxis, wo sie sich eine Infusion geben ließ.

"Ich hab' jetzt versucht, die zwei Tänze zu tanzen, ging gar nicht", berichtete SelfieSandra sichtlich erschöpft. Eine weitere Sequenz zeigte die 25-Jährige, wie sie sich eine Decke in ihr Gesicht zieht. Dazu schrieb sie nur: "Tschau!" Entwarnung klingt definitiv anders …

Auch wenn sie das ein oder andere Mal ums Weiterkommen zittern musste, schaffte es die gebürtige Bielefelderin immer eine Runde weiter. Zuletzt überzeugte sie mit ihrem "Magic Moment", den sie mit Profi Zsolt Sándor Cseke (37) für ihre Mutter tanzte.