Show-Aus bei "Let's Dance"! Diese Promi-Tänzerin ist nicht mehr dabei, Ersatz steht bereit

Köln - Bitteres Aus bei " Let's Dance "! Kurz nach der fünften Liveshow muss eine der Promi -Teilnehmerinnen die Show mit sofortiger Wirkung verlassen.

Für Schauspielerin Esther Schweins ist "Let's Dance" verletzungsbedingt beendet. © Alessandra Tarantino/AP/dpa & Rolf Vennenbernd/dpa (Bildmontage)

Nur wenige Tage nachdem bereits Massimo Sinató (45) das Parkett zeitweise verlassen musste, muss auch dessen Tanzpartnerin die Segel streichen: Esther Schweins (55)!

Die Schauspielerin muss "Let's Dance" aufgrund gesundheitlicher Probleme verlassen.

"Esther hat zwei gebrochene Rippen, also die hat sie schon länger angeknackst, jetzt sind sie komplett durch. Das macht uns das Training schwer", hatte Tanzpartner Massimo Sinató im Rahmen der fünften Liveshow verraten.

Mittlerweile soll sich laut RTL eine der gebrochenen Rippen tatsächlich verschoben und ein Arzt ihre weitere Teilnahme verboten haben.