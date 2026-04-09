Kuriose Ankündigung: Dieser Tanz-Promi kommt Freitagabend später zu "Let's Dance"
Köln - Das hat es in all den Jahren noch nicht gegeben! Bei "Let's Dance" kommt es am Freitagabend nämlich zu einer echten Promi-Premiere.
Einer der teilnehmenden Promi-Tänzer wird erst während der laufenden Liveshow im Studio ankommen - nur Minuten vor seinem eigenen Auftritt. Das gab es in 20 Jahren noch nie.
Das hat am Donnerstag "Tokio Hotel"-Gitarrist Gustav Schäfer (37) angekündigt.
Der Bandkollege von Bill (36) und Tom Kaulitz (36) erklärt in einem kurzen Video: "Ich werde leider den Anfang von 'Let's Dance' verpassen, weil ich da noch einen anderen Auftritt habe, der schon von langer Hand geplant war."
Tatsächlich seien ihm dabei die Hände gebunden, stellt der diesjährige Anwärter auf den Staffelsieg klar.
Richtig zufrieden scheint der 37-Jährige mit der Terminkollision aber nicht zu sein. "Das ist jetzt ein bisschen dumm gelaufen. Ich gebe mir aber größtmögliche Mühe, pünktlich auf dem heiligen Parkett zu stehen."
Gustav Schäfer will eigenen Tanz nicht verpassen
Zusammen mit Tanzpartnerin Anastasia Maruster (28) wird Gustav in der fünften Entscheidungsshow einen Charleston zum Song "Morgens bin ich immer müde" aufs Parkett legen.
"Ich habe da richtig Bock drauf und will euch einen richtig geilen Charleston abliefern. Von daher gebe ich Gas", kündigt der Publikumsliebling an.
Dass er es allerdings wirklich rechtzeitig schaffen wird, ist offenbar noch nicht in trockenen Tüchern. "Bleibt dran, es wird sehr spannend. Auch für mich. Es wird ein großartiger Abend voller Freude und ganz viel Stress. Aber wir schaffen das zusammen."
Ab 20.15 Uhr ist die neueste Ausgabe von "Let's Dance" am Freitagabend bei RTL zu sehen. Parallel ist die Show auch auf RTL+ abrufbar.
Titelfoto: Thomas Banneyer/dpa