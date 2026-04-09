Kuriose Ankündigung: Dieser Tanz-Promi kommt Freitagabend später zu "Let's Dance"

Köln - Das hat es in all den Jahren noch nicht gegeben! Bei " Let's Dance " kommt es am Freitagabend nämlich zu einer echten Promi-Premiere.

Gustav Schäfer (37) stößt am Freitagabend erst später bei "Let's Dance" hinzu. © Rolf Vennenbernd/dpa

Einer der teilnehmenden Promi-Tänzer wird erst während der laufenden Liveshow im Studio ankommen - nur Minuten vor seinem eigenen Auftritt. Das gab es in 20 Jahren noch nie.

Das hat am Donnerstag "Tokio Hotel"-Gitarrist Gustav Schäfer (37) angekündigt.

Der Bandkollege von Bill (36) und Tom Kaulitz (36) erklärt in einem kurzen Video: "Ich werde leider den Anfang von 'Let's Dance' verpassen, weil ich da noch einen anderen Auftritt habe, der schon von langer Hand geplant war."

Tatsächlich seien ihm dabei die Hände gebunden, stellt der diesjährige Anwärter auf den Staffelsieg klar.

Richtig zufrieden scheint der 37-Jährige mit der Terminkollision aber nicht zu sein. "Das ist jetzt ein bisschen dumm gelaufen. Ich gebe mir aber größtmögliche Mühe, pünktlich auf dem heiligen Parkett zu stehen."