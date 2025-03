Während Teilnahme bei "Let's Dance": Paola Maria offenbart Schock-Diagnose

Köln - Mit diesem extrem privaten Einblick in ihr Seelenleben hat wohl keiner gerechnet! Auf Instagram hat Influencerin Paola Maria (31) ein erschütterndes Geheimnis mit ihrer Community geteilt.

In einem emotionalen Video spricht sie ausführlich über ihr Problem, um sich selbst und anderen Betroffenen Mut zu machen. Dazu schreibt sie: "Bei mir ist es so, dass ich für jedes Kilo kämpfen muss. Ich nehme schwer zu, aber ich nehme superschnell ab und wenn ich wirklich Kummer habe, habe ich gar keinen Appetit mehr."

Seit nunmehr zwei Wochen fegt die Italienerin an der Seite von Frauenschwarm Massimo Sinató (44) bei " Let's Dance " übers Parkett.

Über mehrere Monate hinweg hatten mehrere Follower nach Tipps gefragt, um schneller abnehmen zu können - ein fataler Fehler. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Paola Maria

Nicht gerade wenige User hatten zuletzt bemerkt, dass Paola Maria immer weiter abnehmen würde, und machten sich deshalb Sorgen.

Und genau da lag der Hund begraben ... "Je mehr Leute mich darauf ansprechen: 'Oh mein Gott, du hast so abgenommen' oder: 'Du bist ja wirklich nur noch so eine halbe Portion', umso mehr empfinde ich Druck, wodurch ich erst recht keinen Appetit mehr habe."

Immer wieder soll es vorgekommen sein, dass ihr schwindelig wurde und sie sich ausruhen musste. Der Grund dafür ist einfach: Ihr Körper war laut den Ärzten einfach zu schwach. "Dein Körper hat keine Energie mehr und er sendet dir gerade Alarmsignale und du ignorierst sie", soll ihr Arzt ihr gesagt haben.

Um ihre Essstörung in Zukunft wieder in den Griff zu bekommen, hat sich die Influencerin ein paar kleine Kniffe überlegt. "Wir versuchen es jetzt mit mehreren kleinen Portionen über den Tag verteilt."

Bleibt der gewünschte Erfolg allerdings aus, denkt sie ganz offen über die Hilfe einer Ernährungstherapeutin nach.