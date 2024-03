Wirbel bei "Let's Dance": Kam es zwischen Tillmann Schulz und Joachim Llambi zum Eklat?

Köln - Bahnt sich hier etwa wirklich etwas an? Zwischen "Let's Dance" -Kandidat Tillmann Schulz (34) und Chef-Juror Joachim Llambi (59) herrscht schon seit der ersten Folge dieser Staffel dicke Luft. Nun soll der Zoff hinter den Kulissen eskaliert sein.

Der soll daraufhin noch während der Abspann der Show lief, auf der Tanzfläche gegenüber des Dortmunder Unternehmers gesagt haben: "In der nächsten Woche wirst du einen der schwersten lateinamerikanischen Tänze bekommen. Dann wollen wir mal sehen, wie du das machst...". Das berichtet die "Bild" .

Patricija Ionel (29) hat bei "Let's Dance"-Chefjuror Joachim Llambi (59) einen leichteren Stand als ihr Tanzpartner Tillmann Schulz (34) © RTL/Stefan Gregorowius

Tillmann selbst will die Gerüchte nicht direkt bestätigen, sagt aber: "Ich habe in dieser Woche mit der Rumba einen sehr anspruchsvollen lateinamerikanischen Tanz zugeteilt bekommen."

Er habe mit den flotten Bewegungen so seine Probleme gehabt, verrät er weiter: "Ich hatte mit diesem Tanz wirklich sehr zu kämpfen und Patricija hat enorme Geduld und enormen Fleiß bewiesen, mir die Choreografie und die Schrittfolge in den Kopf und in die Beine zu hämmern."

Ein Dementi klingt definitiv anders! Trotz des Eklats ist für den 34-Jährigen aber klar: "Ich werde wieder alles geben, was ich leisten kann. Aufgeben ist für Team 'Stiftung Wadentest' keine Option."

Ob sich die Situation zwischen Tillmann und Joachim Llambi entspannt, erfahrt ihr am heutigen Freitagabend ab 20.15 Uhr, wenn es bei RTL wieder heißt: "Let's Dance".