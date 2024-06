Wochen nach der Geburt: "Let's Dance"-Star verrät Baby-Geschlecht

Isabel Edvardsson (41) hat das Geschlecht ihres dritten Kindes verraten. © Fotomontage: Screenshot/Instagram/isabel_edvardsson_official (2)

Mitte April hatte die 41-Jährige auf Instagram ihren Nachwuchs präsentiert und ein Foto von der kleinen Hand ihres Kindes gepostet. Dazu hatte sie geschrieben: "Das ist pure Liebe. Vor ein paar Tagen bist du geboren und machst uns so wahnsinnig glücklich! Du hast zwei ganz stolze große Brüder, die dich am liebsten den ganzen Tag knuddeln möchten. Wir lieben dich so sehr!"

Was sie jedoch nicht verraten hatte, war das Geschlecht - bis jetzt. Nachdem es in den vergangenen Wochen ruhiger auf dem Profil der Profi-Tänzerin zugegangen war, meldete sie sich mal wieder zu Wort und überraschte mit einer Nachricht, auf die ihre Fans schon lange gewartet hatten.

Edvardsson, die bereits Mutter von zwei Söhnen ist, wollte eine Frage-Antwort-Runde starten. Doch zuvor löste sie ein wohlbehütetes Geheimnis. "Bevor die wohl am meisten gestellte Frage kommt, sage ich euch [...], … Trommelwirbel … Wir haben einen kleinen Sohn bekommen", verriet sie mit einem Freudestrahlen im Gesicht.

"Er ist so wahnsinnig süß. Ich bin hin und weg und wir sind alle superglücklich, haben gemeinsam die ersten Wochen genossen, ganz privat", erklärte die Schwedin weiter.