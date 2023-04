Letzte Folge "Die Bergretter": Markus muss Abschied nehmen

Ramsau - In der letzten Folge der aktuellen Staffel " Die Bergretter " muss Markus Kofler (gespielt von Sebastian Ströbel, 46) sein Privatleben auf die Reihe kriegen und nebenbei eine dramatische Rettungsaktion meistern.

So sieht er nur einen Ausweg - doch der bringt ihn in Lebensgefahr.

Markus und sein Team kommen ihr in letzter Sekunde mit dem Hubschrauber zu Hilfe. Doch die Freunde über die Rettung währt nicht lange. Denn auch Valeries Sohn Elias (Finlay Hartinger, 14) hat keine Lust auf ein neues Zuhause. Die Vorstellung, dass sich seine Eltern deshalb trennen könnten, macht ihm Angst.

Als ihr Freund Bastian (Tommy Schlesser, 33) dann zufällig vom geplanten Umzug erfährt, stellt er Valerie zur Rede: Er will in Österreich bleiben!

Nun winkt ihr ein vielversprechendes Jobangebot in den USA. Davon hat sie ihrer Familie jedoch nichts erzählt.

Katharina (Luise Bähr, 43), Tobi (Markus Brandl, 48) und Michi (Robert Lohr, 55) sind enttäuscht, dass Markus einfach so der Bergrettung den Rücken kehren will. Läuft er am Ende nur vor seinen Problemen weg? Jessikas Leichnam wurde nie gefunden und Markus macht sich deshalb schwere Vorwürfe. Können seine Kollegen ihre Bedenken äußern, ohne ihn vor den Kopf zu stoßen?

Indes bereitet sich Markus mit Nina (Josephin Busch, 36) auf die große Himalaja-Expedition vor. Wird er am Ende im Streit mit seinen Freunden und Kollegen gehen?

Die letzte neue Folge "Die Bergretter" läuft am Donnerstag (13. April) um 20.15 Uhr im ZDF und ist vorab online in der ZDF-Mediathek verfügbar.