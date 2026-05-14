"Wer weiß denn sowas?" wird ersetzt! Moderator Kai Pflaume: "Ich weiß, es ist traurig"

Hamburg - Immer montags bis freitags (18 Uhr/Das Erste) wird bei " Wer weiß denn sowas? " gequizzt was das Zeug hält . Doch ab nächster Woche (18. Mai) ist damit Schluss. Fans der Vorabend-Sendung können jedoch aufatmen.

Kai Pflaume (58) kündigte eine Auszeit der Sendung "Wer weiß denn sowas?" an. (Archivfoto) © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

"Ja, ich weiß, es ist traurig. Aber es ist die letzte Woche 'Wer weiß denn sowas?'", verkündete Moderator Kai Pflaume (58) direkt zu Beginn der Folge am vergangenen Montag. Doch für Fans gibt es keinen Grund zur Sorge, denn der 58-Jährige liefert direkt eine Erklärung hinterher.

"Dann gehen wir in eine Pause und kommen im Oktober wieder." Zuschauer müssen also nicht für immer auf die Show verzichten. Lediglich den Sommer über wird es keine neuen Folgen geben. Doch gequizzt wird weiterhin!

"Nächste Woche kommen dann die Kollegen von 'Gefragt - Gejagt'", kündigte Pflaume weiter an. Und auch der Sender bestätigte: Ab dem 18. Mai startet eine neue Staffel der Sendung rund um Moderator Alexander Bommes (50) um 18 Uhr in der ARD "und verspricht nicht nur rasante Duelle und kluge Köpfe, sondern jede Menge Nervenkitzel sowie ganz besondere Highlights."

So feiert "Gefragt - Gejagt" unter anderem seine 1000. Sendung, hat eine Radiowoche, Doppelfolgen zum Jubiläum und zwei XXL-Shows im Sommer im Gepäck. Auch in dieser Staffel sind die Jägerinnen und Jäger Adriane Rickel (51), Annegret Schenkel (46), Dr. Manuel Hobiger, Sebastian Klussmann (37), Thomas Kinne (65) und Sebastian Jacoby (48) wieder im Einsatz.