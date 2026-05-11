Doreen sucht ihre Schwester, doch TV-Detektiv freut sich zu früh - "Glaube, Sie haben die Falsche"

Hattingen (NRW) - Seit dem Tod von Mutter und Stiefvater wächst die Sehnsucht nach ihrer Schwester: Deshalb bittet die im sächsischen Rodewisch geborene Doreen (48) Julia Leischik (55) und ihr Team, die damals zur Adoption freigegebene Diana Zänger zu finden. Bei der Suche geht TV-Detektiv Lukas Stege einer vermeintlich heißen Spur nach - doch die entpuppt sich schnell als Irrläufer!

Doreen (48, Foto) vermisst ihre Schwester Diana (46). © Sat.1

In der Sendung "Bitte melde dich" stößt Julia Leischik auf einen Hinweis, dass Diana im baden-württembergischen Plankstadt geheiratet und nun einen neuen Nachnamen tragen soll. Weil eine Diana Geschwill ein Juweliergeschäft in Schwetzingen betreibt, zögert Lukas Stege nicht lang und geht der Sache auf den Grund.

Nun steht er im Geschäft und wartet gespannt auf Diana. "Jetzt müsste Doreens Schwester um die Ecke kommen", gibt sich Lukas hoffnungsvoll. Doch nach einem Gespräch wird schnell deutlich, dass es sich nicht um die Gesuchte handelt. "Ich glaube, Sie haben die Falsche", schafft die Frau Klarheit.

Doch Aufgeben ist für den TV-Detektiv keine Option. Er begibt sich auf die Suche nach dem Nachnamen Zänger und macht Freddy Zänger, einen ehemaligen Kegelweltmeister der DDR, ausfindig.

Und tatsächlich: in einem Kegelclub in Plankstadt trifft Lukas auf den 76-Jährigen, der sich als Dianas Adoptivvater herausstellt. Er und seine Familie hätten in der Vergangenheit sogar nach Doreen gesucht. "Es ging zu einem gewissen Punkt und dann ging es nicht mehr weiter", erzählt der gebürtige Freiberger.