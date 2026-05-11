Doreen sucht ihre Schwester, doch TV-Detektiv freut sich zu früh - "Glaube, Sie haben die Falsche"

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Bei Bitte melde dich macht sich Julia Leischiks Teamkollege Lukas Stege auf die Suche nach Doreens vermisster Schwester.

Von Karolin Wiltgrupp

Hattingen (NRW) - Seit dem Tod von Mutter und Stiefvater wächst die Sehnsucht nach ihrer Schwester: Deshalb bittet die im sächsischen Rodewisch geborene Doreen (48) Julia Leischik (55) und ihr Team, die damals zur Adoption freigegebene Diana Zänger zu finden. Bei der Suche geht TV-Detektiv Lukas Stege einer vermeintlich heißen Spur nach - doch die entpuppt sich schnell als Irrläufer!

Doreen (48, Foto) vermisst ihre Schwester Diana (46).
Doreen (48, Foto) vermisst ihre Schwester Diana (46).  © Sat.1

In der Sendung "Bitte melde dich" stößt Julia Leischik auf einen Hinweis, dass Diana im baden-württembergischen Plankstadt geheiratet und nun einen neuen Nachnamen tragen soll. Weil eine Diana Geschwill ein Juweliergeschäft in Schwetzingen betreibt, zögert Lukas Stege nicht lang und geht der Sache auf den Grund.

Nun steht er im Geschäft und wartet gespannt auf Diana. "Jetzt müsste Doreens Schwester um die Ecke kommen", gibt sich Lukas hoffnungsvoll. Doch nach einem Gespräch wird schnell deutlich, dass es sich nicht um die Gesuchte handelt. "Ich glaube, Sie haben die Falsche", schafft die Frau Klarheit.

Doch Aufgeben ist für den TV-Detektiv keine Option. Er begibt sich auf die Suche nach dem Nachnamen Zänger und macht Freddy Zänger, einen ehemaligen Kegelweltmeister der DDR, ausfindig.

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Und tatsächlich: in einem Kegelclub in Plankstadt trifft Lukas auf den 76-Jährigen, der sich als Dianas Adoptivvater herausstellt. Er und seine Familie hätten in der Vergangenheit sogar nach Doreen gesucht. "Es ging zu einem gewissen Punkt und dann ging es nicht mehr weiter", erzählt der gebürtige Freiberger.

Die dreifache Mutter hat bereits eine eigene Familie und wohnt seit Längerem in Hattingen.
Die dreifache Mutter hat bereits eine eigene Familie und wohnt seit Längerem in Hattingen.  © Sat.1

Bitte melde dich: TV-Team findet doch noch die richtige Schwester

Julia Leischik (55) und ihr Team freuen sich, die zwei Schwestern zusammengeführt zu haben.
Julia Leischik (55) und ihr Team freuen sich, die zwei Schwestern zusammengeführt zu haben.  © Sat.1

Im Gespräch mit Lukas berichtet Diana, dass sie eigentlich gemeinsam mit ihrer Schwester vermittelt werden sollte. "Aber meine Mama hat gesagt, dass Doreen aus dem Kinderheim einfach weg war", so die 46-Jährige.

Aus Doreens Erzählungen geht hervor, dass ihr Stiefvater ihre leibliche Mutter dazu gedrängt haben soll, nur das zweite Kind zur Adoption freizugeben. Das Paar hätte sich damals ein eigenes Leben im Westen Deutschlands aufbauen wollen - ohne Diana.

Umso schöner, dass die beiden Schwestern nach über 45 Jahren wieder vereint sind. In Köln begegnen sich die beiden das erste Mal. Die verlorene Zeit wollen sie ganz schnell aufholen.

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Die emotionale Folge könnt Ihr ab sofort auf Joyn ansehen. Neue Folgen zeigt SAT.1 immer sonntags um 18.55 Uhr.

Titelfoto: Bildmontage: Sat.1 (2)

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