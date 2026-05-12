"Suche Frau mit Down-Syndrom für Sex": So massiv werden Menschen mit Behinderung objektifiziert

Bremen - "Suche Frau mit Down-Syndrom für Sex" – unter diesem Titel geht eine neue "Y-Kollektiv"-Reportage systematischen Grenzüberschreitungen gegenüber Menschen mit Behinderung auf den Grund.

In einer neuen "Y-Kollektiv"-Reportage geht es um massive Grenzüberschreitungen gegenüber Menschen mit Behinderung. © Radio Bremen

Virale TikTok-Videos, in denen Frauen mit vermeintlichem Down-Syndrom lasziv posieren, in Wahrheit aber nur einen KI-Filter verwenden, sind der Ausgangspunkt für Reporterin Carolin von der Groeben. Denn: Die Fake-Videos sorgen für echte Reaktionen. Männer kommentieren, begehren, fetischisieren.

Unter dem Namen "Lucy" meldet sich die Reporterin daraufhin auf einer speziellen Datingseite für Menschen mit Behinderung an. Sie gibt vor, eine Lernschwierigkeit zu haben. Die Reaktionen lassen nicht lange auf sich warten und "Lucy" bekommt zahlreiche Nachrichten.

Die Absender sind zu einem großen Teil Männer ohne Einschränkung, die schnell Grenzen überschreiten, übergriffig werden und ungefragt explizite Inhalte einbringen. Sie schicken intime Bilder oder fordern diese ein und äußern verstörende Fantasien. "Darf ich dich auch mal während der Menstruation ficken?", fragt einer.

Schnell wird deutlich, dass einzelne Männer gezielt Frauen mit (möglichst stark ausgeprägter) Behinderung suchen, um ihren Fetisch zu bedienen. Dabei geht es vor allem auch um die Lust am Machtgefälle, wie von der Groeben feststellt.