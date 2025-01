Liebesperlen, Pfeffi und Co.: Wie steht es heute um die DDR-Traditionsmarken?

Wer an seine Kindheit und Jugend in der DDR zurückdenkt, dürfte sich an Süßigkeiten wie die Pfeffi-Bonbons erinnern. Doch was passierte nach der Wende?

Von Annika Rank

Leipzig - Wer an seine Kindheit und Jugend in der DDR zurückdenkt, dürfte sich unweigerlich an Süßigkeiten wie die Pfeffi-Bonbons erinnern. Doch was passierte nach der Wende mit den Traditionsunternehmen?

Für viele ostdeutsche Traditionsmarken bedeutete die Wende das Ende. © IMAGO / HRSchulz Der "MDR Umschau"-Beitrag gibt unter anderem Einblick hinter die Kulissen der "Krügerol"-Produktion. Erstmals gingen die Kräuterbonbons im Jahr 1866 in Leipzig über die Theke und avancierten vor allem in DDR-Zeiten zu absoluten Verkaufsschlagern. Zur Wende erging es dem Unternehmen dann aber wie so vielen anderen: Die finanziellen Mittel fehlten, und die Produktion musste eingestellt werden. 1994 wurde die Herstellung dann fortgesetzt - allerdings unter der Leitung eines Schweizer Pharmaunternehmens mit Sitz in Köln. Seit 2022 werden die "Krügerol"-Bonbons nun aber bei Dr. C. Soldan in Franken hergestellt. Eines hat sich aber bis heute nicht geändert - und das ist die Beliebtheit in der ehemaligen DDR: Drei Viertel der Nachfrage stammt nach Unternehmensangaben aus dem Osten. Ähnlich ist es beim Pfefferminzbonbon Pfeffi, dessen Produktion ebenfalls nach der Wende eingestellt wurde und die Wiedergeburt im Jahr 2000 bei der Pit Hofmann GmbH in Bayern feierte. Unternehmenssprecher Bertram Zehetbauer dazu: "Es ist immer noch so, dass der Großteil der Ostmarken im Westen nicht verkauft werden. Hier im Westen ist ein weißer Fleck." Selbst im Ausland - insbesondere in Südkorea - werden die Pfeffi-Bonbons besser verkauft als in den westdeutschen Ländern. "Das ist einfach seltsam", zeigt sich auch Zehetbauer ratlos.

Bis 1989 wurden jährlich 100 Millionen Stangen Pfeffi-Bonbons verkauft. © IMAGO / HRSchulz

