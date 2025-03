Superfest-Glas: Wie eine DDR-Erfindung plötzlich ein Comeback feiert

Leipzig/Bayreuth - Es klingt nach Technik aus der Zukunft: Glas, das nicht oder kaum kaputtgeht. Was sich manch einer kaum vorstellen kann, wurde aber tatsächlich schon in der DDR entwickelt und feiert nun ein Comeback. Die " MDR Umschau " ist der Rückkehr des Superfest-Glases nachgegangen.

Die neuen Supergläser gab es in mehreren Formen und Größen. Hergestellt wurden sie ab 1980 im VEB Sachsenglas Schwepnitz in der Westlausitz. Knapp 120 Millionen Gläser wurden bis zum Produktionsende 1990 hergestellt.

Glas ist aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Doch leider ist es auch zerbrechlich, sorgt für Kosten und belastet Ressourcen. Die Gastronomie der DDR kam deshalb sogar in Schwierigkeiten. "Alle paar Tage werden neue Gläser gebraucht. Die Material-Ökonomie ist damit nahezu im Eimer", berichtete in den 80er-Jahren die "Umschau".

Das Unternehmen Füller will eine derartige Anlage demnächst an den Start bringen. Währenddessen geht Soulproducts, das auf die Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Trinkflaschen aus Glas spezialisiert ist, im Frühjahr mit der neuen festen Flasche in den Handel.

Gerdes leitet das Keylab Glastechnologie der Uni, das aktuell zusammen mit dem Berliner Start-up Soulproducts sowie der Firma Füller Glastechnologie das Härtungsverfahren weiterentwickelt. Bis zu 36 Stunden mussten die Gläser früher behandelt werden. Dieser Prozess wurde inzwischen auf drei bis vier Minuten verkürzt, so Gerdes. "Damit sind wir in einem Bereich, wo es auch für den Anlagenbauer interessant ist, Anlagen zu entwickeln, die schließlich auch massentaugliche Produkte herstellen können."

Blick in die Vergangenheit und den Beginn der Produktion. Heute erfährt das Superglas ein Comeback, um Ressourcen zu schonen. © privat

Und nicht nur in Bayreuth wird an dem unkaputtbaren Glas geforscht, sondern auch an der Bergakademie im sächsischen Freiberg. Dr. Martin Groß hat dort ebenfalls das DDR-Verfahren weiterentwickelt und es so beschleunigt. Zusammen mit mehreren Investoren hat er jetzt eine Firma gegründet, die das Verfahren an die Glasindustrie verkaufen möchte.

Auf die alten DDR-Dokumente mussten die Forscher übrigens nicht mehr zurückgreifen, verrät Prof. Gerdes. "Dieses Prinzip, wie man die Festigkeit steigert, das ist nie verschwunden. Dieses Verfahren bildet die Grundlage für unsere gesamte Display-Technologie. Dass unsere Smartphone-Displays heute so bruchsicher sind, das basiert alles auf diesem Verfahren."

