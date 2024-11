Linda Zervakis verbreitet bewusst "Fake News"

Nachrichtensprecherin Linda Zervakis (49) verbreitet auf ProSieben kuriose Nachrichten. © Joyn/ProSieben

Wie der Sender am Montag mitteilte, werden dem Publikum in der "ersten KI-Satire im deutschen TV" falsche Nachrichten aufgetischt.

Neben Zervakis beteiligen sich Katrin Bauerfeind (42), Benni Stark (39) und weitere prominente Gäste an der Fake-Show.

Die Inhalte sollen so fern der Realität liegen, dass sie die Zuschauer zum Schmunzeln bringen. "Die Satire-Show ist die erste im deutschen TV, die ganz offen und transparent KI für die Erstellung von Videos nutzt und die Zuschauerinnen und Zuschauer nicht mit der Frage zurücklässt: 'Wirklich wahr?' Nein, hier darf befreit und zweifelsfrei gelacht werden: alles 'Fake News'", erklärt der Senderchef Hannes Hiller.

Welche Relevanz das Format bei der eh schon wachsenden Medienskepsis der Bevölkerung hat, bleibt abzuwarten. In Zeiten, in denen man mit Fake News eine Präsidentschaftswahl gewinnt, könnte dem Sender am Ende das Lachen im Halse stecken bleiben.