06.07.2024 17:56 1.217 "LOL"-Special: Bully Herbig holt Kaulitz-Brüder für extra Lacher

An einem Special von Bully Herbigs Show "Last One Laughing" auf Amazon Prime Video sollen auch Tom und Bill Kaulitz beteiligt sein.

Von Friederike Hauer

München - Michael "Bully" Herbig (56) soll sich für seinen Comedy-Erfolg "LOL: Last One Laughing" die "Tokio Hotel"-Zwillinge Bill und Tom Kaulitz (beide 34) ins Boot geholt haben. Michael "Bully" Herbig (56) feiert bereits seit fünf Staffeln Erfolge mit seinem Format "Last One Laughing". © Sven Hoppe/dpa Wie witzig die Brüder sind, stellen sie aktuell den Zuschauern mit ihrem Netflix-Special "Kaulitz & Kaulitz" unter Beweis. Laut Informationen der "Bild" sind die Zwillinge dann auch bald bei Prime Video zu sehen. Dort ist nämlich Herbigs Erfolgsshow zu Hause. Das Konzept von "LOL": Promis werden zusammen in einen Raum gesperrt - wer zweimal von den anderen zum Lachen gebracht wird, muss wieder gehen. Bisher gibt es fünf Staffeln und ein Weihnachtsspecial. Die Kaulitz-Brüder werden sich laut "Bild" dann in einem Special zu Halloween im Herbst 2024 das Lachen verkneifen. Bill und Tom Kaulitz (34) geben in ihrer Netflix-Serie private Einblicke in ihr Leben. © Christoph Soeder/dpa Wer ansonsten mit dabei sein wird, soll in naher Zukunft bekannt gegeben werden. Die Produktion des Special fand bereits ganz geheim in München statt.

