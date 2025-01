"LOL"-Staffel 6: Kandidaten stehen fest! Eine Veteranin und viele Überraschungen

München - Lachen, Lächeln und Schmunzeln ist bald wieder verboten - " LOL: Last One Laughing " geht in die sechste Runde! Rund drei Monate nachdem das Halloween-Special Premiere gefeiert hatte, stehen endlich die Kandidaten für die nächste richtige Staffel des Prime-Erfolgsformates fest. Mit dabei: überraschend viele Neulinge.

Michael "Bully" Herbig (56) wird die Comedy-Show wieder einmal moderieren. © dpa | Sven Hoppe

So viel sei schon mal verraten: Wann genau Staffel 6 der Comedy-Show Premiere feiern wird, steht bislang noch nicht fest. Die fünfte Staffel wurde Ende März/Anfang April 2024 bei Prime Video veröffentlicht - gut möglich, dass die neuen Folgen genau ein Jahr später rauskommen.

Was hingegen bereits in Stein gemeißelt ist, sind die zehn Kandidaten der sechsten Staffel! Die Bild veröffentlichte am Montag ein Foto, das verrät, welche Promis in diesem Jahr von Michael "Bully" Herbig (56) durch die Lachen-verboten-Challenge getriezt werden.

Auffällig: Nur zwei Teilnehmer sind bereits mit der Sendung vertraut! Hazel Brugger (31) steht für die vierte Staffel infolge bereit - und wird damit zur echten LOL-Veteranin. Ob sie sich im vierten Anlauf endlich den Sieg holen kann?

Ralf Schmitz (50) zeigte mit dem zweiten Platz in Staffel 5 schon mal sein Nicht-lachen-Talent. Der Comedian und Moderator ist zum zweiten Mal als Teilnehmer dabei. Im Halloween-Special hatte er als Gast einen Auftritt.

Die anderen acht Kandidaten stellen sich der Herausforderung zum ersten Mal!