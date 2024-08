Kurt Krömer und Bastian Pastewka schwelgen in Erinnerungen: "Na, du kleine Kackmaus"

Kurt Krömer und Bastian Pastewka trafen in "LOL: Last One Laughing" aufeinander. Nun sahen sie sich in der jüngsten Ausgabe des "Feelings"-Podcasts wieder.

Von Denis Zielke

Berlin - Wiedersehen mit einem Komiker-Kumpel: Kurt Krömer (49) und Bastian Pastewka (52) trafen in der Comedy-Show "LOL: Last One Laughing" zweimal aufeinander. Nun begegneten sich die beiden in der jüngsten Ausgabe des "Feelings"-Podcasts.

Kurt Krömer (49) und Bastian Pastewka (52) verstehen sich blendend. © Rolf Vennenbernd/dpa, Karl-Josef Hildenbrand/dpa (Bildmontage) Direkt zu Beginn des Gesprächs ließ das Duo die gemeinsame Zeit Revue passieren - und sparte nicht mit Lob. "Man soll dann immer noch so ein bisschen als Konkurrenten da auflaufen. Und das fällt mir, das darf ich dir sagen, lieber Kurt, bei dir extrem schwer", hob Pastewka an, um dann auszubauen: "Wenn du kommst und sagst: 'Na du, kleine Kackmaus'. Das ist schon in meinen Sprachgebrauch übergegangen." Krömer gab direkt zurück: "Du bist doch das Tier gewesen." Das wollte der Tausendsassa so nicht stehen lassen und nannte auch direkt den Grund: "Dich kann man nicht einschätzen. Du machst irgendetwas." Die Energie zwischen Gast und Gastgeber stimmte. Sie nahmen sich nicht die Butter vom Brot. Bares für Rares Entsetzen bei "Bares für Rares": ZDF-Experte zückt heiße Nadel und entlarvt Betrug! Pastewka griff auch erneut auf, was es mit seiner Pfeife ohne Tabak bei "LOL" auf sich hatte. Es war ein Trick, um sich das Lachen zu verkneifen.

"LOL: Last One Laughing": Das hatte es mit Bastian Pastewkas Pfeife auf sich