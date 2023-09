"LOL: Last One Laughing"-Special zu Weihnachten: Diese Comedians sind mit dabei

München - Fans von " Last One Laughing " dürfen sich freuen: Die fünfte Staffel des beliebten Comedy-Formats soll zwar erst zum Osterfest des kommenden Jahres über die Bildschirme flimmern, vorher gibt es jedoch eine Spezialausgabe!

Anke Engelke (57) ist bereits ein bekanntes Gesicht bei "Last One Laughing" - und auch zum Weihnachtsspecial angeblich mit von der Partie. © Joerg Carstensen/dpa

Bereits vor knapp einer Woche hatte Michael "Bully" Herbig (55), der natürlich weiterhin als Gastgeber der unterhaltsamen Show fungieren wird, die Katze aus dem Sack gelassen und unter anderem in einem Video auf dem YouTube-Kanal von "Amazon Prime Video Deutschland" das Special angekündigt.



Zur zweifelsohne großen Vorfreude der vielen Zuschauenden dürfte sich allerdings auch recht schnell die Frage gemischt haben, wer kurz vor Weihnachten als Teil der Comedians dabei ist.

Dieses Rätselraten hat nun ein Ende gefunden.

Es werden insgesamt acht prominente Gesichter beim "LOL: Last One Laughing - XMAS Special" zu sehen sein, wie der Streaminganbieter auf dem hauseigenen X-Kanal am Mittwoch bestätigt hat.

Anke Engelke (57), Carolin Kebekus (43), Martina Hill (49), Michelle Hunziker (46), Bastian Pastewka (51), Rick Kavanian (52), Kurt Krömer (48) und Teddy Teclebrhan (40) haben sich dem Bericht zufolge um die stolze Siegprämie in Höhe von 50.000 Euro duelliert - und das nach Informationen der "Bild"-Zeitung als eine weitere Besonderheit in Zweierteams!