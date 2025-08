Aufregung im Zoo Leipzig: Tigerdame steht kurz vor ihrer ersten Geburt

Die Tigerdame Yushka hatte noch nie Nachwuchs. © Zoo Leipzig

"Sie hat ein bisschen an Bauchumfang zugenommen. Da hoffen wir mal nicht, dass es das Futter ist, sondern dass da auch was im Anmarsch ist", sagt Tierpfleger Dennis Hochgreve in der aktuellen Folge "Elefant, Tiger & Co".

Er lehnt vor dem Außengehege der Amurtiger und beobachtet die Dame Yushka genau. Die Tierpfleger gehen davon aus, dass sie bereits seit 94 Tagen trächtig ist.

Es könnte also jeden Tag so weit sein, dass Jungtiere durch die Tiger-Taiga im Zoo Leipzig tapsen.

Sie zeige auch eine Wesensveränderung. Mittlerweile ist sie ruhiger und entspannter. Auch das Hühnchen, das ihr Pfleger extra für sie aufgehängt hat, um sie auf Trab zu halten, interessiert die Dame nur mäßig.