Diskriminierung! RTL schmeißt "Love Fool"-Kandidaten knallhart raus

Paros (Griechenland) - Wem kann man in der siebten " Love Fool "-Folge noch vertrauen? Niemandem! Diese Ansicht teilen auch die Teilnehmenden, die sich gegenseitig mit Argusaugen beobachten. Zudem verlassen drei Personen - mehr oder weniger freiwillig - die Villa.

Ariel (20) rauft sich wieder mit ihrem Freund Giuliano (24) zusammen - zumindest vorerst. © Screenshot/RTL+

Das Eifersuchts-Drama zwischen Giuliano (24) und Ariel (20) - die offenbar eigentlich Valeria heißt - geht weiter: Der Schweizer sei "angewidert" von der Tatsache, dass sie sich mit einem "hässlichen Typ" wie Franco (23) vergnügt hat und möchte die Beziehung beenden.

Erst als seine Freundin ihm versichert, lediglich das Game zu spielen und weder zu Nico (23) noch Franco eine emotionale Bindung zu haben, nimmt Giuliano sie in den Arm. "Ich spiel' mit dem, das ist alles gelogen", weint die 20-Jährige, sodass das Pärchen sich wieder versöhnt. Sie wollen gemeinsam weitermachen.

Gleichzeitig wächst aber das Misstrauen der anderen Teilnehmenden - besonders bei Nadja (24), die sich "schon lange keinem Mann mehr so geöffnet hat" wie Giuliano. Der will einen Schlussstrich unter ihre Kennenlernphase ziehen, da er angeblich noch nicht bereit für etwas Ernstes sei. "Das geht echt auf die Psyche", plagt ihn das schlechte Gewissen, sie so anlügen zu müssen.

Doch der Schlussstrich scheint schnell wieder wegzuradieren sein: Schon kurz darauf wird dem 25-Jährigen wohl bewusst, wie auffällig er sich in den Augen der anderen Kandidaten verhält, sodass er zurückrudert und wieder zu Nadja zurückkehrt. Die 24-Jährige ist überglücklich: "Ich hab ihn missverstanden. Ich lass' das jetzt einfach mal auf mich zukommen!" Naiv, naiver, Nadja ...