Love Fool: Essstörung und Corona-Angst - so kam es zum freiwilligen Exit von Nico und Vika

Köln - In einem Interview mit Trashkurs erklärten Vika (23) und Nico (23) die wahren Gründe für ihren freiwilligen "Love Fool" -Exit. War die Ursache doch nicht Vikas Eifersucht?

"Wir wussten, dass es Pärchen geben wird und dass es Singles geben wird. Und dass wir nicht auffliegen dürfen", erklärte Vika im Gespräch mit den TAG24-Trash-TV-Reportern Lena und Martin. Doch was tatsächlich auf die beiden zukommen würde, ahnten die Teilnehmer zu diesem Zeitpunkt noch nicht.

Die beiden können sich die Teilnahme an weiteren Reality-Formate vorstellen. © Screenshot: Youtube/Trashkurs

Der ursprüngliche Plan, um die Show zu gewinnen, lautete, dass Nico als Macho und Vika als die gefühlvolle, emphatische auftritt. Doch das ging direkt zu Beginn gehörig schief.

Während sich Nico schnell auf die anderen Kandidatinnen wie Paloma (25) einließ und flirtete, was das Zeug hielt, kämpfte Vika mit großen Ängsten.

"Ich hab so ein bisschen eine Essstörung die ersten Tage da drinnen gehabt vor Nervosität", erklärte sie. Zudem hätten sie noch soziale Phobien aus der Corona-Zeit geplagt und es sei ihr schwergefallen, mit den anderen ins Gespräch zu kommen.

Nachdem sie ihren Nico nonstop mit anderen Frauen flirten gesehen hatte und er immer wieder ihre gemeinsamen Pläne durchkreuzte, platzte Vika bei einer Techno-Party der Kragen. Ein gemeinsamer Tanz sorgte für Aufsehen: "Jeder hat die Verbindung gesehen", schmunzelt Nico.

Der hatte nach der freiwilligen Zurschaustellung ihrer Gefühle richtig Wut, doch mittlerweile könne er sie zu 100 Prozent verstehen. Beide wählten den freiwilligen Exit aus der Show.

"Ich muss hier nicht nur mich selbst schützen, sondern auch den Menschen, der mir am allermeisten bedeutet in meinem Leben – und das ist Vika", verkündete Nico in Folge sieben überraschend den anderen Teilnehmern.