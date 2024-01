"Love Fool": Paloma wütet heftig gegen Loverboy - "So ein verfickter H****sohn!"

Paros (Griechenland) - Wer sucht die wahre Liebe und welches Couple spielt ein hinterlistiges Versteckspiel? In Folge 5 der frischen Datingshow " Love Fool " gehen mit einigen Kandidaten die Emotionen durch.

Als Nico (23) Paloma (25) zum ehrlichen Gespräch bittet, versteht die 25-Jährige die Welt nicht mehr. © © Screenshot/RTL+

Auch in dieser Woche entfacht unter der griechischen Sonne jede Menge Drama!

Den Startschuss für Tränen und Enttäuschung setzt Soldat Nico (23), der trotz Versprechen, Paloma (25) zu wählen, diese eiskalt vor die Tür setzt und sich für die anstehende Nominierung für die Schweizerin Ariel (20) entscheidet.

"So ein verfickter H****sohn, wie kann man so sein!?" schimpft die Hintergangene auf ihrem Zimmer, während sie wutentbrannt die zuvor am Bett abgelegten Klamotten des Herzensbrechers zu Boden schmeißt und ihren Villa-Auszug befürchtet.

"Wenn ich mit Tim bin, dann bin ich sowieso raus", stellt die 25-Jährige fest.

Viel harmonischer und liebevoller geht es dagegen für den Soldaten und die vergebene Ariel her. Am Esstisch plaudern sich die zwei beim intimen Sex-Talk regelrecht in Rage - vor den Augen von Nadja G. (24) und Giuliano (24).

"Ich glaube, du bist eine richtige Drecksau im Bett" schätzt die 24-Jährige die Qualitäten des Schweizers zwischen den Laken ein und knabbert ihm dabei lustvoll am Ohr. Und der? Bekommt bis auf ein verschmitztes Lächeln kaum eine Silbe heraus.