Vergebene Männer entsetzt über fremdknutschende Freundinnen: "Ich kann nicht mehr"

Paros (Griechenland) - " Love Fool " neigt sich langsam, aber sicher dem Ende zu! In Folge 8 werden in rasanter Geschwindigkeit immer mehr vergebene Teilnehmer aufgedeckt. Wer soll da im Finale noch übrig bleiben?

Santana (32) schickt Simon (29, l.) nach Hause, während ihr Freund Clayton (25) natürlich bleiben darf. © RTL

Santana (32) muss entscheiden, ob Simon (29) oder Clayton (25) die Show verlassen müssen. Da sie natürlich nicht ihren eigenen (heimlichen) Freund Clayton nach Hause schicken kann, trifft es schließlich den 29-jährigen Marinesoldaten.

Dessen Freundin Mitchell (28) darf sich natürlich nichts anmerken lassen - und versucht, ihren Abschiedsschmerz zu überspielen. Die anderen Teilnehmer kaufen ihr diese Schauspieleinlage nicht wirklich ab, sie selbst ist zufrieden: "Ich könnte danach, glaub’ ich, zu GZSZ gehen oder so!"

Unterdessen gibt es - mal wieder - ordentlich Drama um Giuliano (24). Dem Schweizer fällt es zunehmend schwer, sich von seiner Freundin Ariel (20) fernhalten, ihr beim Flirten zusehen und gleichzeitig Interesse an Nadja (24) faken zu müssen: "Ich hab einfach keinen Bock mehr auf Nadjas Nähe und sie zu küssen! Ich kann nicht mehr."

So kommt es, dass er sich immer weniger Mühe dabei gibt, seine Beziehung zu Ariel zu verstecken, und am Abend mit ihr knutschend im Badezimmer landet. Als Amaru hereinplatzt und die beiden in flagranti erwischt, ist für den 30-Jährigen und den Großteil der anderen Bewohner endgültig klar: Die beiden Schweizer sind ein Paar!