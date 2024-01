Nach Experiment "Love Fool": So denkt Niclas über seine offene Ehe mit Laura!

Im Gespräch mit Martin und Lena plauderte Niclas munter über seine offene Beziehung zu Laura und die Erfahrungen bei "Love Fool". © Screenshot/Trashkurs/YouTube

"Für uns war von Anfang an klar, dass wir uns alles erzählen. Treffen bespricht man vorher. Wir kommen auf jeden Fall immer nach Hause und übernachten nicht bei der Person, mit der man Sex hat", beteuerte der Sonnyboy.

Und was, wenn sich doch Gefühle entwickeln sollten? "Dann muss das Ganze direkt abgebrochen werden."

Trotz des Auszugs ihres Ehemanns kam ein Abbruch für Laura unter der griechischen Sonne aber nicht infrage. "Natürlich macht man sich da Gedanken, was sie jetzt gerade machen könnte. Aber mein Auszug war schon eine Erleichterung. Mir fällt dieses Anlügen total schwer."

Und eben darum geht es in der Show ... Dass aber auch Laura damit so ihre Problemchen hat, offenbarte sich erst jüngst in Folge 4 während des Dates mit Lover Artur (22). Der hatte ihr nämlich am Strand eine kleine Liebeserklärung vor die Füße geworfen.

"Mir tut es sehr leid, wenn er sich jetzt Hoffnungen macht", hatte die 29-Jährige unter Tränen erklärt. Trotz mancher Extremerfahrung wolle man aber auch weiterhin im Trash-TV stattfinden und über die Bildschirme flimmern.

"Das ist absolut außergewöhnlich!" Anderen Paaren rät Niclas von der Teilnahme an einer Show wie "Love Fool" allerdings dringend ab. "Dafür muss die Beziehung mega gefestigt sein. Wenn schon vorher was passiert ist und fremdgegangen wird - die Beziehung wird scheitern."