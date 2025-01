Love Is Blind: Als Shila sagt, dass sie ein Haus anzünden will, reagiert ihr Date begeistert

Auch in Folge 2 von "Love Is Blind: Germany" sprühen wieder ordentlich die Funken. Es folgen zwei weitere Kniefälle, außerdem droht ein heftiger Liebeskummer.

Von Kim Marie Moser

Berlin - Nachdem sich in Folge 1 bereits das erste Paar verlobt hat, sprühen auch in der zweiten Episode von "Love Is Blind: Germany" wieder ordentlich die Funken. Es folgen zwei weitere Kniefälle, außerdem droht ein heftiger Liebeskummer.

Tolga (33) hat gleich zwei Frauen den Kopf verdreht. © Netflix Achtung, Spoiler! Während sich Hanni (28) und Daniel (26) nach der Frage aller Fragen endlich erstmals sehen durften – und gleich ganz Feuer und Flamme füreinander waren –, wird in den Kabinen weiterhin geflirtet, was das Zeug hält. Und dabei verdrehen einige Männer gleich mehreren Frauen den Kopf. Darunter auch Tolga (33). Der ist sich beinahe sicher, in Hannah (28) die perfekte Frau fürs Leben gefunden zu haben. Sie ist lieb, hat ähnliche Zukunftsvorstellungen wie er und teilt seine Abenteuerlust. TV & Shows Diese Serie rollt wie ein Tsunami über Netflix! Doch dann ist da auch noch Shila. Die 35-Jährige ist seit fast einem Jahrzehnt Single und weiß genau, was sie will. Tolga weiß dagegen genau, was er nicht will: Eine Partnerin, die bei einer Diskussion sofort weint und das Haus verlässt. Shila sieht das gelassen, schließlich würde es auch reichen, "das Haus an[zu]zünden." Eine Antwort, die bei Tolga genau den richtigen Nerv trifft: "Das wird so toxisch gerade, das gefällt mir." Um die Immobilienmaklerin ist es geschehen: "Ich fühle so viele Ähnlichkeiten, dass irgendwie so mein männliches Ich da gegenüber sitzt." Und auch Tolga ist sich nach dem Date schon fast sicher, dass Shila die eine sein könnte. Doch dann trifft er erneut auf Hannah – und tendiert doch wieder in die andere Richtung.

Tolga steckt in einer Zwickmühle - welcher Frau wird er einen Antrag machen?

Shila (35) weiß genau, was sie will. © Netflix Zurück in der Männerlounge macht er seiner Frustration Luft: "Bei mir ist es so: Ich geh' vom Date mit Shila raus, dann ist's richtig safe Shila. Dann vergehen fünf, sechs Stunden. Dann geh' ich zu Hannah und denk mir so: Es ist Hannah." Was für eine Zwickmühle. Von dem Hin und Her bekommen die Damen natürlich auch etwas mit – und sind davon so gar nicht begeistert. TV & Shows Beim "TV total Promi Wrestling" geht es auf die Matte! Diese Stars lassen es krachen Während Shila ihrem Gegenüber wünscht, keinen Spaß mehr mit anderen zu haben und einen Muffin, den er ihr geschenkt hat, stolz mit in die Frauenlounge nimmt, zieht sich Hannah in sich zurück. "Ich muss ganz ehrlich sagen, natürlich triggert das einen", erklärt sie missmutig. Wie sich Tolga wohl entscheiden wird?

Hannah (28) ist überzeugt von Tolga – ob er sich für sie entscheiden wird? © Netflix