04.10.2024 13:47 Bäumchen wechsel dich nach "AYTO"-Finale: "Räudiges Rammeln, Alter!"

Nach dem Finale von "Are You The One - Realitystars in Love" haben sich die VIPs zur großen Reunion bei Sophia Thomalla getroffen.

Von Anna Gumbert

Köln - Der Cast der noch aktuellen Staffel von "Are You The One - Realitystars in Love" hat das Rätsel um die Perfect Matches geknackt und sich damit den Gewinn von 110.000 Euro gesichert. Bei der Reunion mit Moderatorin Sophia Thomalla (34) treffen alle Teilnehmer noch einmal aufeinander. Wer sich traumhafte Romanzen mit Happy End erhofft hat, wird allerdings bitter enttäuscht - stattdessen gibt es Liebes-Frust, Zickereien und Ärger. Sophia Thomalla (l.) lud alle Reality-Stars zur Reunion ein - bis auf Anastasia folgten alle dem Ruf. © Screenshot: RTL+ Besonders interessiert ist Sophia Thomalla natürlich daran, wie sich die entstehenden Romanzen während des Drehs nach der Abreise der VIPs aus Thailand weiterentwickelt haben. Große Hoffnungen hat die Moderatorin bei Lars (27) und Gaby (23), die den "Boom-Boom-Room" quasi in Flammen gesetzt hatten. Zu Hause in Deutschland gab es dann aber kein "Boom Boom" mehr, denn: "Wir haben viel Zeit im Hotel in Thailand verbracht, am Flughafen gab es einen Abschiedskuss und dann kam von ihr eine Nachricht, dass sie mit Chris reden möchte", so Lars geknickt. Statt ihren Bettgefährten wollte die feurige Latina nämlich lieber den schon früh ausgeschiedenen Chris Broy (35) daten - der wiederum kam dann nicht mit der Ausstrahlung und den Bildern seines Schwarms klar. Are You The One? Realitystars in Love Ernüchterung nach Sex-Nacht bei AYTO: "Ich kriege den Puma einfach nicht kaputt" "Für mich ist Sex, wo man unter der Bettdecke ist und nichts sieht. Nicht räudiges Rammeln, Alter", stellt Reality-Veteran Chris klar. Schade! Kaan über Tara: "Sie ist charakterlich zu stark für mich" Satz mit "X": Aus Asena und Marc-Robin wurde nix. © Screenshot: RTL+ Auch aus den übrigen "Couples" der Show wurde leider nichts. Eine Übersicht: Asena (27) bezeichnet ihr Techtelmechtel mit Marc-Robin (29) als "Urlaubsflirt", während dieser sich mehr mit ihr vorgestellt hätte. Um sich zu trösten, vergnügte er sich stattdessen mit Linda (23). "Ich hab bei ihm nach einer Party übernachtet, aber wir haben nur geknutscht", stellt das Model klar. Tara (31) und Kaan (27) haben sich nach der Ausstrahlung vertragen und wollten es versuchen, nach der Rückkehr nach Deutschland machte Kaan aber Schluss wegen "fehlender Gefühle". "Sie ist charakterlich viel zu stark und streng für mich", fürchtet sich der Casanova. Tim hat es bei Dana versucht ... © Screenshot: RTL+ ... scheiterte aber an deren bereits vergebenem Herz. © Screenshot: RTL+ Trotz mehrfachem Vertrauensbruch: Lukas bemüht sich weiterhin um Jenny Für Kaan war die österreichische Reality-Queen Tara eine Nummer zu groß. © Screenshot: RTL+ Zwischen Dana (28) und Tim (27) lief nichts mehr, weil Dana sich nach Ausstrahlung mit ihrem Ex- oder mittlerweile wieder aktuellem Lover Wilson (25) trifft. Tim ließ sich von Laura L. (28) trösten, aus den beiden wurde aber auch nichts, weil Laura eifersüchtig auf Tims Mitbewohnerinnen bei "LaFa" ist. Jenny (25) und Lukas (29) haben es miteinander versucht, Jenny kommt aber nicht mit den Bildern der Ausstrahlung klar, außerdem soll Lukas eine Liebschaft zu Hause sitzen gehabt haben. Er ist aber nach wie vor um sie bemüht. Nikola (28) hat sein Auto und seine Klamotten bei Nadja (24) abgeholt, aus ihm und Laura Morante (33) wurde nichts. Ihm gefiel nicht, dass Laura sich von seinem Kumpel und Schwerenöter Yasin (33) hatte abknutschen lassen.

Da hätte man sich die ganze Exklusivität in der Show ja glatt sparen können. "Exklusivität und Pärchen haben in der Show nichts verloren", schärft Sophia Thomalla den Nachfolgern des Casts ein. Eine nächste Staffel wird es demnach auf jeden Fall geben. Alle Folgen der aktuellen Staffel könnt Ihr noch einmal im Stream bei RTL+ nachgucken.

Titelfoto: Bildmontage: Screenshot: RTL+