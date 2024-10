Betten-Offensive zum Auftakt von "Love Island VIP": "Oh Gott, ich hab mit Gigi gekuschelt!"

Die Villa von "Love Island VIP" ist randvoll mit "Red Flags", Ex-Liebschaften und natürlich dem ersten Drama.

Von Anna Gumbert

Griechenland - Der Start der ersten Staffel "Love Island VIP" erinnert stark an Szenarien von "Ex on the Beach", ist doch mit einigen Ex-Paaren für genügend Zündstoff gesorgt. In der ersten Folge gibt es bereits einige kuriose Paarungen - und eine liebeshungrige Kandidatin wird zur "Red Flag" des Abends gekürt.

Gigi (25, M.) kann die Finger nicht von Yeliz Koc (30) lassen. © RTLZWEI TV-Casanova Gigi (25) ist mit einer besonderen Mission in die "Love Island VIP"-Villa eingezogen. "Ich will hier mit meiner Traumfrau rausgehen und nächstes Jahr Babys machen, einen Pepino, einen Francesco, aber am liebsten ein Mädchen", hofft der tätowierte Italiener. Zuerst nimmt er die ehemalige Bachelorette Melissa (29) ins Visier. "Sie ist voll mein Beutethema", konkretisiert der 25-Jährige. Nachdem Melissa aber einerseits noch mit Ex-Couple Danilo (27) und ihrem neuen Verehrer Yasin (33) beschäftigt ist, wendet sich Gigi schnell einer anderen Dame zu: Yeliz Koc (30). "Melissa ist schon vergessen, Yeliz will mich nicht. Das turnt mich an", wechselt er schnell die Ufer. Love Island VIP "Love Island VIP": Diese 19 Stars und Sternchen wagen das Liebes-Abenteuer Und Yeliz weiß gar nicht, wie ihr geschieht: Nachdem der Abend ohne erste Paarungszeremonie erfolgt, müssen sich Männlein und Weiblein eigenständig für die Nacht in einem Bett zusammenfinden. Wie eine Zecke heftet sich Gigi an seine Angebetete und fängt auch prompt mit Kraul- und Schleckeinheiten an. "Oh Gott, ich hab mit Gigi gekuschelt. Damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet, mir fehlen auch die Worte, weil es Gigi ist. Aber es war schön", resümiert die Mama einer Tochter am nächsten Tag.

Der TV-Casanova ist bekannt für seinen hohen Verschleiß an Frauen. © RTLZWEI

Ex-Bachelorette Melissa (29) hält sich von den beiden männlichen "Red Flags" Yasin (33) und Gigi fern - noch. © RTLZWEI