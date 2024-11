Doppelter Exit bei "Love Island VIP"! Deshalb zieht SIE jetzt freiwillig die Reißleine

Griechenland - Jetzt wird's bei " Love Island VIP " schlüpfrig, denn in der sechsten Doppelfolge der Dating-Show lassen gleich mehrere Couples die Hüllen (und Hemmungen) fallen - das Drama folgt allerdings auf dem Fuß. Zwei Realitystars packen zudem ihre Koffer und sind raus.

Granate Sandra (24) hat es den beiden Italienern im Haus angetan - Gigi (25) und Danilo (27, r.) baggern beide an der schönen Niederländerin. © RTLZWEI

Nachdem mit Sandra (24) die nächste Granate in die Villa der Liebeshungrigen geschickt wurde, hat Danilo (27) nur noch Augen für die Blondine und rechnet sich selbst exzellente Chancen aus. "Jede Frau wünscht sich einen schönen Italiener", erklärt der Italo-Macho selbstbewusst und sieht sich bei Sandra bereits in der Favoritenrolle.

Zu viel für Alicia (30), die ebenfalls ernstes Interesse an Danilo gehegt hatte: Nachdem der Italiener das Couple mit der sichtlich enttäuschten 30-Jährigen aufgelöst hat, zieht Alicia Konsequenzen und verkündet vor der Truppe ihren freiwilligen Exit. "Für mich macht das hier nicht mehr wirklich Sinn, deshalb hab ich entschieden, zu gehen", erklärt sie.

Auch für Kymani (21) ist die Liebes-Reise in der sechsten Folge vorbei: In der "Red-Flag-Night", in der die Gruppe sich entscheiden muss, welcher Mann die geringsten Chancen auf die große Liebe hat, erhält der Niederländer die meisten roten Fähnchen und ist damit raus.

Für die übrigen Islander geht das Liebes-Abenteuer hingegen weiter - wenn auch mal mehr, mal weniger holprig.