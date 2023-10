Drama vor dem Endspurt: Diese vier Kandidaten verlassen die "Love Island"-Villa vorm Finale

Jenny steckt Evi, dass Leandro auch etwas für Alessa empfindet. © RTLZWEI

Während zwischen Evi (28) und Leandro (23), Luca (27) und Jenny (22) sowie Laura (23) und Leon (25) schon alles mehr oder weniger gefestigt scheint, muss sich Neu-Granate Miri (23) noch für den Mann ihrer Wahl entscheiden, um ein finales "Couple" bilden zu können.

In ihrer Auswahl stehen Granaten-Kollege Deniz (25) und Mörl-Sohn und Rapper Hannes (25), der bereits seit dem ersten Tag in der Villa sein Unwesen treibt. Bei einem lustigen Trinkspiel kommen sich Hannes und Miri zumindest etwas näher. "Pack meinen Schniedel an, zieh die Vorhaut zurück und gib mir deine Brustwarze", versucht "Hannesy" die Granate von seinen Dirty Talk-Skills zu überzeugen.

Mit Erfolg: "Er ist nach dem Spiel noch sympathischer, weil ich sehen konnte, wie viele Gemeinsamkeiten wir haben", schwärmt Miri.

Doch als auch Deniz versucht seine Fühler nach der 23-Jährigen auszustrecken, zieht sich der Mörl-Sohn plötzlich zurück. "Meine Strategie war, es auf 'Broski'-Weise zu versuchen. Aber vielleicht komme ich da gar nicht mehr ran. Ich würde dir den Vortritt lassen", verspricht der 24-Jährige seinem Konkurrenten.

Der sollte daraufhin eigentlich eifrig ans Werk gehen - stattdessen herrscht tote Hose zwischen den beiden Granaten, sodass Deniz schließlich freiwillig die Villa verlässt. "Dieses Unkommunikative hat mich eh gestört", so Miris gleichgültiges Fazit.